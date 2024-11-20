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Главный тренер «Барыса» оценил победу в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

Источник: hcbarys.kz

"Разбирали соперника, это очень хорошая команда, которая быстро переходит из обороны в атаку. Мы сыграли более терпеливо в обороне, забили голы на контратаках, поборолись, выстояли. Радует, когда команда играет самоотверженно, когда игроки ловят шайбу на себя. Да, чего-то там не хватает — будем работать. Многие ребята раньше играли мало, сейчас будем им доверять и работать с ними. Они свое возьмут.

Каждая победа дает уверенность команде. Когда выигрываешь с большим счетом, идет расслабление. А когда каждый матч на пределе — игроки быстрее растут. Кайыржан молодец, старался сегодня. Он много боролся, где-то чего-то не хватает, но, думаю, в будущем он себя проявит«, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент “Чемпионата” Лев Лукин.

Барыс
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
20.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 3754 зрителя
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Андрей Разин
Вратари
Никита Бояркин
(Никита Бояркин)
Илья Набоков
1-й период
01:30
Максим Мухаметов
(Батырлан Муратов)
04:29
Дмитрий Силантьев
(Владислав Еременко, Макар Хабаров)
09:51
Максим Мухаметов
15:49
Адиль Бекетаев
2-й период
28:54
Кирилл Панюков
3-й период
43:50
Тамирлан Гайтамиров
51:43
Даниил Вовченко
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Металлург Мг
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