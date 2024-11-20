Главный тренер «Барыса» оценил победу в матче с «Металлургом»

"Разбирали соперника, это очень хорошая команда, которая быстро переходит из обороны в атаку. Мы сыграли более терпеливо в обороне, забили голы на контратаках, поборолись, выстояли. Радует, когда команда играет самоотверженно, когда игроки ловят шайбу на себя. Да, чего-то там не хватает — будем работать. Многие ребята раньше играли мало, сейчас будем им доверять и работать с ними. Они свое возьмут.