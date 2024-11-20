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Гол Никиты Гусева помог «Динамо» нанести «Сибири» пятое поражение подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сибирью». Тяжёлую победу одержали бело-голубые со счётом 4:2.

Источник: Чемпионат.com

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, которому ассистировали Тревор Мёрфи и Георгий Белоусов. В середине второго периода хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Никиты Буруянова с передач Игоря Ожиганова и Макса Комтуа. Победный гол «Динамо» в середине третьего периода забил лучший бомбардир клуба нападающий Никита Гусев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила. В концовке третьего периода первое большинство в матче реализовал Бреннан Менелл. За полторы минуты до конца одну шайбу отыграл Илья Морозов. Гол в пустые ворота забил Максим Комтуа.

Таким образом, «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, во второй раз кряду уступив московскому «Динамо».

Динамо М
4:2
0:1, 1:0, 3:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
20.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8397 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Вадим Епанчинцев
Вратари
Максим Моторыгин
Денис Костин
(Денис Костин)
1-й период
07:53
Федор Гордеев
(Георгий Белоусов, Тревор Мерфи)
2-й период
25:36
Никита Буруянов
(Игорь Ожиганов, Максим Комтуа)
3-й период
50:02
Никита Гусев
(Седрик Пакетт, Джордан Уил)
54:41
Энди Андреофф
55:10
Бреннан Менелл
(Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев)
58:49
Илья Морозов
59:44
Максим Комтуа
(Максим Моторыгин, Кирилл Адамчук)
59:44
Тэйлор Бек
59:44
Тэйлор Бек
Статистика
0
Штрафное время
14
2
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Динамо М
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