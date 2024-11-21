Против России сыграет сборная мира! Как КХЛ заставит иностранцев биться с командой Ротенберга?

Вот уже второй год подряд российский хоккей практически равняется понятию «клубный хоккей». КХЛ проводит рекордные для себя 68 матчей, а яркие моменты даже в регулярном чемпионате не позволяют ностальгировать по международным матчам. С этого сезона и вовсе лига своим календарем залезла на «святые» даты, когда обычно сборная России играла на чемпионатах мира. Отныне май отдан на откуп решающим стадиям розыгрыша Кубка Гагарина.
Казалось бы, наш хоккей спокойно живет без чемпионатов мира, немного ностальгирует по Олимпиадам и другим турнирам с участием всех сильнейших, а от Евротура и вовсе избавились с облегчением. Однако то, что когда-то было российским этапом Евротура, до сих пор живет. Кубок Первого канала, ранее известный как Кубок Балтики, Кубок Росно и турнир на приз Известий, состоится и в ближайшем декабре.
После того, как ФХР и КХЛ летом оформили развод, можно было подумать, что две организации больше не будут сотрудничать ни по каким проектам. Однако уже тогда было обговорено, что лига продолжит поддерживать детский хоккей, отпускать игроков на чемпионаты мира и Олимпийские игры, а также оставит паузу для Кубка Первого канала. Это были своего рода уступки со стороны лиги, чтобы федерация больше не влияла на лимит легионеров, трансферные карты и другие сферы клубного хоккея.
Однако мало кто мог подумать, что вовлеченность КХЛ в этот краткосрочный декабрьский турнир будет даже выше, чем в те времена, когда Кубок Первого канала был частью Евротура. Дело в том, что турнир пройдет на «СКА Арене» — сооружении, которое принадлежит председателю совета директоров лиги Геннадию Тимченко. Год назад КХЛ своими силами организовала на этом 20-тысячнике Матч Звезд, а вот Кубок Первого канала федерация проводила в Ледовом.
Впрочем, место проведения — не единственный сигнал, что КХЛ является партнером ФХР по организации турнира сборной. Помимо того, что детище Романа Ротенберга под названием «Россия 25» сыграет на стадионе, с которого Роман Ротенберг увез свой СКА, одним из участников станет команда, чье комплектование — прерогатива лиги. Впервые в истории в подобном турнире примет участие Сборная Мира. Планируется, что под вывеской KHL World Team сыграют легионеры из клубов КХЛ.
Для нашего хоккея такая команда — новаторство. Пару лет назад что-то подобное хотели реализовать на Матче Звезд КХЛ, но случился резкий отток иностранцев из лиги, после чего сократился их выбор. Нынешняя идея одновременно отсылает нас к звездным уик-эндам НХЛ, где давным-давно также была Сборная Остального мира, а также к Кубку мира. Помните, как в 2016 году, когда российская команда последний раз собиралась в оптимальном составе, ей противостояли сборная Европы и молодые звезды Северной Америки?
Несмотря на критику искусственно созданных команд на Кубке мира-2016, сборная Европы умудрилась добраться до финала, где проиграла Канаде. Кто бы что ни говорил об отсутствии мотивации, те же молодые звезды во главе с Маккинноном и Макдэвидом выглядели ярко, став светлым пятном того турнира. Так что сама по себе идея не такая уж утопичная. Тем более, что легионеры в КХЛ нынче почти все — представители Канады и США, то есть говорят на одном языке, многие друг с другом знакомы, а кто-то и вовсе дружит. Не такая уж это и солянка.
Сборная мира КХЛ. Версия Sport 24
Вратари
- Фукале (Миска, Рыбар)
Защитники
- Деанджело — Гернат
- Мерфи — Эберт
- Шулак — Пресс
- Кэмпфер
Нападающие
- Ливо — Хмелевский — Рэмпал
- Бек — Уил — Буше
- Петан — Яшкин — Да Коста
- Ружичка — Барак — Пакетт
- Энас
Примерно так могли бы выглядеть идеальная команда из звезд-иностранцев. Вратари, если бы не великолепный Зак Фукале, были бы слабой стороной команды. Защитников-домоседов также немного, что и объяснимо. Клубы зовут иностранцев, чтобы закрыть дефицитную позицию блюлайнеров. И вот их в Сборной Мира хоть отбавляй: Мерфи, Деанджело, Шулак, Эберт… Крутым выглядит и нападение, где даже можно составить клубные связки, а то и тройки, как в случае с уфимским звеном. Оцените, что лучший снайпер чемпионата американец Дерек Барак только центр четвертого звена!
А ведь в этой команде нет Бреннана Менелла, Брендана Лайпсика и Кэмерона Ли. Дело в том, что все трое с недавних пор — россияне. Они имеют не только российской паспорт, а он есть и у Дмитрия Яшкина с Седриком Пакеттом, но и российское спортивное гражданство. Того же Пакетт только-только обзавелся нужными документами, но заявлен на сезон как иностранец. Яшкин, в свою очередь, хоть и не играет давно за сборную Чехии, обладает чешским спортивным гражданством. А вот Менелл и Ко вполне могут оказаться по другую сторону от своих соотечественников. Ни много ни мало, в команде Ротенберга.
Сборная Мира для той самой России 25 рискует стать действительно серьезным соперником. С тех пор, как матчи с чехами, финнами и шведами стали невозможны, единственными спарринг-партнерами для россиян оказались казахи с белорусами. Их тоже наши парни обыгрывают далеко не всегда. Так, в 2022-м подопечные Ротенберга оступились на белорусах и уступили им первое место. Но даже такие поражения, если они случаются, воспринимаются как оказия. Сборная Белоруссии, при всем к ней уважении, не выглядит заметным раздражителем. Чего не скажешь о сборище канадцев и американцев, разбавленных словаками и некоторыми другими европейцами.
Такое новшество, безусловно, пойдет на пользу турниру, который в последние годы стал затухать. И уж точно Сборная Мира от КХЛ выглядит более перспективным проектом, чем такой Франкенштейн как «Звезды и ВХЛ», игравшие на Кубке Первого канала годом ранее. Но у всей этой затеи есть один большой пробел. Несмотря на анонс турнира, решительно непонятно, как организаторы собираются набирать состав. Дело не в принципах комплектования, и не в том, кто будет тренером команды иностранцев. Нет понятного ответа на вопрос, как будет осуществляться сам вызов.
В былые времена вызовы иностранцы получали от своих федераций. Те, в свою очередь, давали добро на участие в тех или иных турниров. Все серьезно, все официально. Игроки, конечно, могли отказаться от вызова, сославшись на травмы или семейные обстоятельства. А вот клубы не имели права препятствовать отъезду игроков в национальные команды. Опять же, потому, что КХЛ была подвластна ФХР, а та, в свою очередь, входила в иерархию ИИХФ. С тех пор многое поменялось. КХЛ никак не подчиняется международной федерации, а Кубок Первого канала не признают ни канадцы, ни американцы с европейцами.
Уже сейчас известно, что многие иностранцы запланировали небольшой отпуск на время международной паузы. Некоторые клубы и вовсе решили распустить игроков на неделю. На руках у хоккеистов и их семей билеты домой или в жаркие страны. Захотят ли они отказываться от планов ради сомнительного, с их точки зрения, мероприятия? А если кто-то из легионеров, а они как на подбор — лидеры своих команд, получат травму? Предусмотрены ли со стороны ФХР или КХЛ страховки? Будут ли некие правила вроде «не более одного игрока от команды» или штрафные санкции за пропуск Кубка Первого канала? На все эти вопросы хочется получить ответы в самое ближайшее время. Не только нам, но и самим легионерам, выступающим в России.
Автор: Дмитрий Ерыкалов