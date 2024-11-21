Против России сыграет сборная мира! Как КХЛ заставит иностранцев биться с командой Ротенберга?

А ведь в этой команде нет Бреннана Менелла, Брендана Лайпсика и Кэмерона Ли. Дело в том, что все трое с недавних пор — россияне. Они имеют не только российской паспорт, а он есть и у Дмитрия Яшкина с Седриком Пакеттом, но и российское спортивное гражданство. Того же Пакетт только-только обзавелся нужными документами, но заявлен на сезон как иностранец. Яшкин, в свою очередь, хоть и не играет давно за сборную Чехии, обладает чешским спортивным гражданством. А вот Менелл и Ко вполне могут оказаться по другую сторону от своих соотечественников. Ни много ни мало, в команде Ротенберга.