«Салават Юлаев» отыгрался, сняв вратаря, и нанес поражение «Ладе» в серии буллитов

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Счет в матче был открыт на 42-й минуте, автором гола стал канадский нападающий «автозаводцев» Трой Джозефс.
Гости отыгрались за 39 секунд до финальной сирены, сняв вратаря — большинство реализовал Александер Хмелевский.
Овертайм гола не принес, а в серии буллитов лучше себя проявили уфимцы, реализовавшие четыре попытки против одной у хозяев.
«Лада» потерпела пятое поражение подряд и с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Салавата Юлаева» 36 очков и третья позиция на Востоке.