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«Салават Юлаев» отыгрался, сняв вратаря, и нанес поражение «Ладе» в серии буллитов

21 ноября в Тольятти состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев».

Источник: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Счет в матче был открыт на 42-й минуте, автором гола стал канадский нападающий «автозаводцев» Трой Джозефс.

Гости отыгрались за 39 секунд до финальной сирены, сняв вратаря — большинство реализовал Александер Хмелевский.

Овертайм гола не принес, а в серии буллитов лучше себя проявили уфимцы, реализовавшие четыре попытки против одной у хозяев.

«Лада» потерпела пятое поражение подряд и с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Салавата Юлаева» 36 очков и третья позиция на Востоке.

Лада
1:2
0:0, 0:0, 1:1, 0:0
Б
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
21.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5548 зрителей
Главные тренеры
Павел Зубов
Виктор Козлов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Александр Самонов
(Александр Самонов)
1-й период
09:24
Артем Иванюженков
2-й период
25:09
Данил Алалыкин
26:59
Никита Зоркин
3-й период
41:41
Трой Джозефс
57:32
Трой Джозефс
59:21
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Динар Хафизуллин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Хмелевский
(Салават Юлаев)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь