«Трактор» задавил ЦСКА за пять минут, СКА вновь не по зубам «Торпедо». Итоги дня в КХЛ

СКА вновь, как и в сентябре в Нижнем Новгороде, оказался не по зубам «Торпедо». На пятой минуте первого периода Сергей Толчинский открыл счёт в матче — для нападающего этот гол стал первым за месяц. На 10-й минуте периода Сергей Плотников с передач Тони Деанджело и Михаила Григоренко удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Тони Деанджело и Сергея Плотникова сделал счёт 3:0. На четвёртой минуте второго периода Вячеслав Войнов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Максима Летунова забросил первую шайбу гостей в игре. В конце игры Марат Хайруллин забросил четвёртую шайбу СКА в матче.