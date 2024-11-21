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«Трактор» задавил ЦСКА за пять минут, СКА вновь не по зубам «Торпедо». Итоги дня в КХЛ

«Автомобилист» проиграл «Куньлуню», Подъяпольский отразил 54 броска, но «Лада» уступила «Салавату».

Источник: photo.khl.ru

21 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 12, 21.11.2024, 17:00
Автомобилист
1
Куньлунь РС
2

«Автомобилист» перебросал «Куньлунь» 46−25, но вновь смог забросить только одну шайбу. Эта тенденция прослеживается на протяжении вот уже трёх встреч, и если в матче с «Адмиралом» екатеринбуржцам одного гола хватило для победы, то с «Нефтехимиком» и «Куньлунем» — уже нет.

Команда Михаила Кравца вела бо́льшую часть игры, и лишь гол Да Косты в концовке подарил дополнительное время. Однако на буллитах француз не реализовал ни одну из двух своих попыток, «Куньлунь» же был более удачлив и увозит из Екатеринбурга победу.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 12, 21.11.2024, 17:00
Трактор
5
ЦСКА
2

ЦСКА, выигравший семь из восьми последних встреч, нарвался на «Трактор». Армейцы открыли счёт в самом начале матча, но хозяева быстро ответили своей заброшенной шайбой. Равенство на табло держалось до 46-й минуты, когда Максим Соркин вновь вывел ЦСКА вперёд. Однако «Трактор» молниеносно перевернул ход встречи, забив четыре гола за пять минут! Главным героем стал Александр Кадейкин, набравший 3 (2+1) очка.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 12, 21.11.2024, 18:00
Лада
1
Салават Юлаев
2

Встреча в Тольятти завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1. Владислав Подъяпольский отразил 54 из 55 бросков. За счёт этого «Лада» смогла открыть счёт на старте третьего периода — отличился Трой Джозефс. Однако канадец же стал и антигероем, получив две минуты в концовке матча. Гости смогли отыграться в большинстве за 39 секунд до сирены благодаря голу Александра Хмелевски. Он же исполнил и решающий буллит.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 12, 21.11.2024, 19:30
СКА
4
Торпедо
1

СКА вновь, как и в сентябре в Нижнем Новгороде, оказался не по зубам «Торпедо». На пятой минуте первого периода Сергей Толчинский открыл счёт в матче — для нападающего этот гол стал первым за месяц. На 10-й минуте периода Сергей Плотников с передач Тони Деанджело и Михаила Григоренко удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Тони Деанджело и Сергея Плотникова сделал счёт 3:0. На четвёртой минуте второго периода Вячеслав Войнов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Максима Летунова забросил первую шайбу гостей в игре. В конце игры Марат Хайруллин забросил четвёртую шайбу СКА в матче.

Трактор
ЦСКА
СКА
Торпедо
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь