В КХЛ может появиться неожиданный новичок. Клуб из Тулы рвется в элиту без стадиона, но с большими деньгами

Когда-то КХЛ пополнялась новыми клубами каждый год и чуть было не добралась до отметки в 30 участников. Появлялись как российские команды, так и иностранные. Причем клубы из Словакии и Чехии создавали с нуля, а «Йокерит» менял лигу, будучи культовой финской командой. Однако в последнее время сразу по нескольким объективным причинам пополнение главной хоккейной лиги Европы почти прекратилось.
Основная подпитка КХЛ была из европейских чемпионатов, но она после 24 февраля 2022 года стала невозможной. Тогда нашу лигу покинули «Йокерит» и рижское «Динамо», оставив всего три зарубежные команды из «дружественных» стран. Различные разговоры о вступлении клубов из ОАЭ, Сербии и даже Монголии всерьез воспринимать не получается из-за отсутствия традиций и/или инфраструктуры в этих странах.
И вот, на горизонте появился реальный кандидат на вступление в КХЛ. Базируется он не в Европе, и не в Азии, а в трех часах езды от российской столицы. Все громче и громче звучат разговоры об амбициях АКМ из Тулы. Удивительно, что пошли они почти одновременно с новостями о финансовых проблемах «Лады». По стечению обстоятельств, именно «Лада» — последняя команда, которая пополнила КХЛ, а точнее — вернулась в лигу спустя годы забвения. Не на место ли тольяттинцев метят туляки?
По тем данным, что есть на сегодняшний день, проблемы «Лады» никак не связаны с намерениями АКМ. Буквально накануне самарский губернатор встречался с болельщиками первого немосковского чемпиона. Выход из состава участников КХЛ тольяттинцам пока не грозит. Да и долги по зарплатам перед игроками, на данный момент, погашены. Тогда как туляки, ни много ни мало, подали заявку на выступление в лигу. Это подтвердил и Алексей Морозов.
«Получили официальное письмо от Тулы. Сразу предупредили коллег, что ледовый дворец не подходит по регламенту, он не будет допущен для проведения матчей КХЛ. Руководство АКМ рассматривает различные варианты, мы с ними на связи. Знаю, что идут разговоры о реконструкции нынешней арены, рассматривается строительство нового стадиона, более вместительного», — заявил президент КХЛ.
Морозов побывал в Туле буквально на днях, где мог лично встретиться с руководством клуба. Дело в том, что 16 ноября состоялся гала-матч в честь юбилея «Академии Михайлова», в котором помимо президента лиги сыграли Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин, Андрей Николишин и другие.
По мотивам юбилея в СМИ появились стройные голоса заслуженных хоккеистов и экспертов, говорящие, что АКМ нужно включить в состав КХЛ, потому что «в Туле любят хоккей». Тут надо сказать, что юбилей у тульского клуба первый и довольно скромный — 5 лет. Причем команда ВХЛ существует и того меньше. Вслед за молодежкой взрослую команду создали только в 2021 году. В первый год она не вышла в плей-офф, во втором выбила «Ладу» на стадии первого раунда. А в прошлом сезоне дошли до финала, где уступили «Нефтянику». Прямо сейчас АКМ идет не шестом месте в чемпионате.
Чем известен АКМ? Прежде всего, своими финансовыми возможностями. Пока команда играет в ВХЛ, это не так заметно. Но вот на уровне детских школ туляки действуют невероятно агрессивно. Уже не первый год в свою академию они перетаскивают таланты из разных уголков страны, выписывая детям деньги, которые получают не все игроки ВХЛ. Пусть странными методами, но АКМ обеспечил себе будущее.
Кроме того, АКМ славится запредельной кадровой текучкой. Причем касается это как сотрудников офиса и руководителей, так и главных тренеров. Их с 2021 года было уже восемь человек. Выдержки и стратегического мышления первым лицам тульского хоккея точно не хватает. Чего не скажешь о связях. АКМ давно сотрудничает с ФХР, а сборная России в своем майском турне заглядывало в том числе и в Тулу. На фоне городов КХЛ этот выбор выглядел с одной стороны странно, с другой — симптоматично.
До недавнего времени главным человеком в хоккейной Туле был Алексей Дюмин. Губернатор сам играет в хоккей, занимает место в воротах, а когда-то — должность в высшем руководстве… СКА. Теперь Дюмин пошел на повышение, а его место занял Дмитрий Миляев. О пристрастиях нового руководителя области пока мало что известно. Как бы то ни было, потенциальный банкет будет на деньги другого человека. Александр Шамсутдинов — именно так зовут де-факто владельца АКМ.
Именно председатель совета директоров ГК «Полипласт» первым заявил, что тульский клуб планирует зайти в КХЛ уже со следующего сезона. Стадион, который на данный момент вмещает всего 3000 человек, он обещал реконструировать. Напомним, что по правилам КХЛ вместимость арены должна быть не меньше 5500 зрителей. Впрочем, чуть позже пресс-служба клуба добавила, что одним из вариантов является временное выступление в Московской области.
Зачем КХЛ еще один клуб в Подмосковье? Проблема не только в обилии команд из этого региона, но и в том, что АКМ будет чужой командой как для Подольска, так и для условных Мытищ. А к чему это приводит, мы уже видели на примере «Куньлуня». Спойлер: к полупустым трибунам. Да и сама Тула — не самое очевидное направление для расширения, в то время, когда без клуба КХЛ существуют более крупные и современные города вроде Красноярска или Тюмени.
В чем же причина того, что от появления клуба из Тулы на горизонте и до официальной заявки в КХЛ прошло так мало времени? Очевидно, что ВХЛ владельцам АКМ с их возможностями становится тесно. А еще эта спешка может быть связана с тем, что лига затеяла возвращения драфта. И если клубы КХЛ хоть как-то будут от него защищены, то школы команд ВХЛ могут быть подвержены расхищению. Туляки, вложившие миллионы в закупку молодыми игроками, этого явно опасаются. Но должны ли эти страхи беспокоить Алексей Морозова и всех нас?
Автор: Дмитрий Ерыкалов