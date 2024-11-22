В КХЛ может появиться неожиданный новичок. Клуб из Тулы рвется в элиту без стадиона, но с большими деньгами

В чем же причина того, что от появления клуба из Тулы на горизонте и до официальной заявки в КХЛ прошло так мало времени? Очевидно, что ВХЛ владельцам АКМ с их возможностями становится тесно. А еще эта спешка может быть связана с тем, что лига затеяла возвращения драфта. И если клубы КХЛ хоть как-то будут от него защищены, то школы команд ВХЛ могут быть подвержены расхищению. Туляки, вложившие миллионы в закупку молодыми игроками, этого явно опасаются. Но должны ли эти страхи беспокоить Алексей Морозова и всех нас?