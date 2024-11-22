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«Барыс» влетел худшему клубу КХЛ

Столичный «Барыс» не смог справиться с хабаровским «Амуром» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: https://vk.com/hcbarys

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 0:3. В составе гостей дубль оформил Александр Гальченюк (23-я минута, 28-я), а также отличился Олег Ли (55-я).

Астанчане провалили второй период, пропустив две шайбы, а в третьем позволили сопернику развить преимущество, потерпев закономерное поражение.

Несмотря на неудачу, «Барыс» с 20 очками остался на 11-м месте в Восточной конференции, в которой «Амур» с 15 баллами занимает последнюю, 12-ю строчку. У хабаровчан наименьшее количество очков среди всех участников КХЛ.

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на своем льду с омским «Авангардом» 24 ноября.

Барыс
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 3759 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Вратари
Никита Бояркин
Виктор Кобозев
1-й период
08:27
16264
11:30
Кирилл Панюков
2-й период
22:24
Алекс Гальченюк
27:53
Алекс Гальченюк
(Алекс Бродхерст, Владислав Барулин)
3-й период
41:17
Александр Брынцев
44:11
Иван Мищенко
54:12
Олег Ли
(Игнат Коротких)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Амур
КХЛ: таблица и календарь