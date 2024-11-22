«Барыс» влетел худшему клубу КХЛ

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 0:3. В составе гостей дубль оформил Александр Гальченюк (23-я минута, 28-я), а также отличился Олег Ли (55-я).
Астанчане провалили второй период, пропустив две шайбы, а в третьем позволили сопернику развить преимущество, потерпев закономерное поражение.
Несмотря на неудачу, «Барыс» с 20 очками остался на 11-м месте в Восточной конференции, в которой «Амур» с 15 баллами занимает последнюю, 12-ю строчку. У хабаровчан наименьшее количество очков среди всех участников КХЛ.
Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на своем льду с омским «Авангардом» 24 ноября.