«Барыс» влетел худшему клубу КХЛ

Несмотря на неудачу, «Барыс» с 20 очками остался на 11-м месте в Восточной конференции, в которой «Амур» с 15 баллами занимает последнюю, 12-ю строчку. У хабаровчан наименьшее количество очков среди всех участников КХЛ.