Клуб КХЛ решил судьбу Даррена Дица перед матчем с «Барысом»

Диц перешел в омский клуб в мае текущего года, подписав двухлетний контракт. В текущем сезоне 31-летний канадец провел 18 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.
Следующую игру в КХЛ «Авангард» проведет на выезде 24 ноября против «Барыса», цвета которого защищал Диц в период 2017—2021 годов. В КХЛ он также играл за московский ЦСКА.
Также он привлекался к играм за сборную Казахстана, но в 2023 году был лишен гражданства нашей страны, поскольку хоккеист имел еще российское гражданство. По законодательству гражданин Казахстана не может иметь паспорт другого государства.