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Клуб КХЛ решил судьбу Даррена Дица перед матчем с «Барысом»

Хоккейный клуб «Авангард» и защитник Даррен Диц расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу омичей.

Источник: hawk.ru

Диц перешел в омский клуб в мае текущего года, подписав двухлетний контракт. В текущем сезоне 31-летний канадец провел 18 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.

Следующую игру в КХЛ «Авангард» проведет на выезде 24 ноября против «Барыса», цвета которого защищал Диц в период 2017—2021 годов. В КХЛ он также играл за московский ЦСКА.

Также он привлекался к играм за сборную Казахстана, но в 2023 году был лишен гражданства нашей страны, поскольку хоккеист имел еще российское гражданство. По законодательству гражданин Казахстана не может иметь паспорт другого государства.

Барыс
Авангард
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