Тренер «Барыса» озвучил переломный момент в матче с «Амуром»

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 0:3.
«Не хватило концентрации в некоторых моментах, где-то закопались в атаке, получили контратаки. Ну и буллит, новые правила, если опускают клюшку, решение на усмотрение судьи. Видимо, увидели, что выбивали клюшкой шайбу, это их трактовки. Я думаю, буллит нас и подломил. Бывает такое, что всю игру команда держит концентрацию, работают ребята. А сегодня моментами играли. Чувствовалась какая-то несобранность. Обсудим все, посмотрим наши моменты и будем готовиться к следующей игре», — приводит его слова Шайба.kz.
После этой игры турнирное положение команд не изменилось в Восточной конференции: «Барыс» с 20 очками занимает 11-е место, а «Амур» с 15 баллами находится на последнем, 12-м.
Следующую игру астанчане проведут на своем льду с омским «Авангардом» 24 ноября.