Тренер «Барыса» озвучил переломный момент в матче с «Амуром»

«Не хватило концентрации в некоторых моментах, где-то закопались в атаке, получили контратаки. Ну и буллит, новые правила, если опускают клюшку, решение на усмотрение судьи. Видимо, увидели, что выбивали клюшкой шайбу, это их трактовки. Я думаю, буллит нас и подломил. Бывает такое, что всю игру команда держит концентрацию, работают ребята. А сегодня моментами играли. Чувствовалась какая-то несобранность. Обсудим все, посмотрим наши моменты и будем готовиться к следующей игре», — приводит его слова Шайба.kz.