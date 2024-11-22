Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Барыса» озвучил переломный момент в матче с «Амуром»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал матч против хабаровского «Амура» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 0:3.

«Не хватило концентрации в некоторых моментах, где-то закопались в атаке, получили контратаки. Ну и буллит, новые правила, если опускают клюшку, решение на усмотрение судьи. Видимо, увидели, что выбивали клюшкой шайбу, это их трактовки. Я думаю, буллит нас и подломил. Бывает такое, что всю игру команда держит концентрацию, работают ребята. А сегодня моментами играли. Чувствовалась какая-то несобранность. Обсудим все, посмотрим наши моменты и будем готовиться к следующей игре», — приводит его слова Шайба.kz.

После этой игры турнирное положение команд не изменилось в Восточной конференции: «Барыс» с 20 очками занимает 11-е место, а «Амур» с 15 баллами находится на последнем, 12-м.

Следующую игру астанчане проведут на своем льду с омским «Авангардом» 24 ноября.

Барыс
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 3759 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Вратари
Никита Бояркин
Виктор Кобозев
1-й период
08:27
16264
11:30
Кирилл Панюков
2-й период
22:24
Алекс Гальченюк
27:53
Алекс Гальченюк
(Алекс Бродхерст, Владислав Барулин)
3-й период
41:17
Александр Брынцев
44:11
Иван Мищенко
54:12
Олег Ли
(Игнат Коротких)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Амур
КХЛ: таблица и календарь