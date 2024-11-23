Московское «Динамо» совершило суперкамбэк, «Амур» закончил ужасную серию. Итоги дня в КХЛ

«Адмирал» в Омске заканчивал выездное турне, в котором на момент встречи не заработал очков. Не случилось этого и в гостях у «Авангарда». Под занавес первого периода Илья Рейнгардт сыграл на подставлении и открыл счёт в матче. Дальневосточники отыгрались сразу же после перерыва, мгновенно реализовав численное преимущество, но через восемь минут Николай Прохоркин вновь вывел омичей вперёд благодаря шикарной передаче Якупова.