Легендарный камбэк «Спартака», «Торпедо» прихлопнуло лидера сезона. Итоги дня в КХЛ

Самый яркий матч дня состоялся в Череповце. К концу первого периода «Ак Барс» уже вёл 3:1, и на второй отрезок «Северсталь» вышла с другим вратарём, чтобы перевернуть матч за 10 минут. Коростелёв, Лишка и Пилипенко оформили камбэк, а в начале третьего периода «Северсталь» уже вела в две шайбы после гола Степанова. Затем команды обменялись голами в течение 27 секунд, и при счёте 4:6 уже «Ак Барс» заменил вратаря — вместо Носова вышел Арефьев. На 55-й минуте казанцы подобрались к хозяевам вплотную, но отыграться в итоге не смогли, а Коростелёв, забив в пустые ворота, оформил дубль и установил окончательный счёт.