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«Барысу» сообщили хорошие новости перед матчем КХЛ

Столичный «Барыс» встретится с омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча состоится сегодня, 24 ноября, в Астане и начнется в 16:30 по местному времени.

Появился оптимистичный прогноз для казахстанского клуба.

«На наш взгляд, “Барыс” уже не стоит сильно недооценивать, особенно когда он играет на домашней площадке. До этого “барсы” нередко удивляли и добивались успеха в тех поединках, в которых от них совершенно ничего не ждали. “Авангард” продолжает выступать очень нестабильно и не может одержать даже две виктории кряду. Плюс ко всему, в последний раз омичи добывали победу на выезде с разницей больше, чем в одну шайбу, еще в середине прошлого месяца, и с того момента все очки достаются им в упорной борьбе. Думаем, что и в этот раз хозяева смогут довести дело до овертайма», — говорится прогнозе от Vseprosport.

«Авангард» с 24 очками занимает десятое место в Восточной конференции, в которой «Барыс» с 20 баллами находится на предпоследней, 11-й позиции.

Барыс
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