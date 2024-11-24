«Барысу» сообщили хорошие новости перед матчем КХЛ

«На наш взгляд, “Барыс” уже не стоит сильно недооценивать, особенно когда он играет на домашней площадке. До этого “барсы” нередко удивляли и добивались успеха в тех поединках, в которых от них совершенно ничего не ждали. “Авангард” продолжает выступать очень нестабильно и не может одержать даже две виктории кряду. Плюс ко всему, в последний раз омичи добывали победу на выезде с разницей больше, чем в одну шайбу, еще в середине прошлого месяца, и с того момента все очки достаются им в упорной борьбе. Думаем, что и в этот раз хозяева смогут довести дело до овертайма», — говорится прогнозе от Vseprosport.