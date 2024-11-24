«Адмирал» одержал волевую победу в дальневосточном дерби с «Амуром»

«Амур» забил два безответных гола в первом периоде — отличились Илья Талалуев и Арно Дюрандо. «Адмирал» отыграл одну шайбу во втором периоде благодаря голу Степана Старкова. Хозяева сравняли счёт уже на первых секундах третьего периода — отличился Егор Петухов. Затем команды обменялись заброшенными шайбами, на гол форварда «Амура» Евгения Грачёва хозяева отметили шайбами Никиты Сошникова и Джованни Фьоре. Отметим, что по итогам матча «Адмирал» получил пять малых штрафов, а «Амур» лишь один.