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«Адмирал» одержал волевую победу в дальневосточном дерби с «Амуром»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Амуром».

Источник: Чемпионат.com

Волевую победу в принципиальном противостоянии одержали владивостокцы со счётом 5:3.

«Амур» забил два безответных гола в первом периоде — отличились Илья Талалуев и Арно Дюрандо. «Адмирал» отыграл одну шайбу во втором периоде благодаря голу Степана Старкова. Хозяева сравняли счёт уже на первых секундах третьего периода — отличился Егор Петухов. Затем команды обменялись заброшенными шайбами, на гол форварда «Амура» Евгения Грачёва хозяева отметили шайбами Никиты Сошникова и Джованни Фьоре. Отметим, что по итогам матча «Адмирал» получил пять малых штрафов, а «Амур» лишь один.

Таким образом, «Адмирал» выиграл второе дальневосточное дерби у «Амура» в текущем сезоне.

Адмирал
5:3
0:2, 1:0, 4:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
24.11.2024, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5505 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Вратари
Василий Демченко
Виктор Кобозев
(Виктор Кобозев)
1-й период
01:50
Илья Талалуев
(Кэмерон Ли, Олег Ли)
10:14
Степан Старков
14:25
Леонид Метальников
16:54
Либор Шулак
19:58
Арно Дюрандо
(Кирилл Слепец)
2-й период
30:25
Павел Шэн
32:39
Степан Старков
(Павел Шэн, Либор Шулак)
38:23
Владислав Барулин
3-й период
40:06
Егор Петухов
(Степан Старков, Даниил Гутик)
41:46
Даниил Гутик
43:03
Евгений Грачев
(Алекс Бродхерст, Кэмерон Ли)
45:25
Никита Сошников
(Либор Шулак, Егор Петухов)
46:44
Джованни Фьоре
(Дмитрий Завгородний, Георгий Солянников)
59:59
Никита Сошников
(Егор Петухов, Джек Родуолд)
Статистика
10
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Амур
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