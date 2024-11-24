В овертайме решилась судьба матча «Барыса» с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ

Встреча прошла в Астане и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Шайбами отметились Адиль Бекетаев и Иван Николишин.
Омский клуб с 26 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, в которой астанчане с 21 баллом располагаются на предпоследней, 11-й позиции.
В лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.
После этого противостояния «Барыс» отправится на выездную серию игр против новосибирской «Сибири» (27 ноября), магнитогорского «Металлурга» (29 ноября) и московского ЦСКА (1 декабря).