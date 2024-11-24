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В овертайме решилась судьба матча «Барыса» с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ

Сегодня, 24 ноября, столичный «Барыс» сыграл с омским «Авангардом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Астане и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Шайбами отметились Адиль Бекетаев и Иван Николишин.

Омский клуб с 26 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, в которой астанчане с 21 баллом располагаются на предпоследней, 11-й позиции.

В лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.

После этого противостояния «Барыс» отправится на выездную серию игр против новосибирской «Сибири» (27 ноября), магнитогорского «Металлурга» (29 ноября) и московского ЦСКА (1 декабря).

Барыс
2:3
1:0, 1:0, 0:2
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
24.11.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 11626 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Сергей Звягин
Вратари
Андрей Шутов
Н. Серебряков
1-й период
06:16
Иван Николишин
(Никита Сетдиков)
2-й период
38:05
Адиль Бекетаев
(Данил Бутенко)
3-й период
40:34
Райан Спунер
46:50
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Иван Игумнов)
59:22
Николай Прохоркин
(Дамир Шарипзянов)
Овертайм
61:13
Коул Кэсселс
(Михаил Гуляев)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Авангард
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