В «Барысе» назвали причину поражения в матче с конкурентом за плей-офф КХЛ

Встреча прошла в Астане и завершилась поражением «Барыса» в овертайме со счетом 2:3.
«Ребята молодцы, сражались — есть еще запал у ребят. Хотели выиграть в честь праздника… Спасибо болельщикам — сегодня была хорошая поддержка, при таких трибунах приятно играть. Ребята были заряжены, это было видно, но есть какие-то моменты… Сегодня у нас из-за повреждений выбыли два защитника — пришлось доигрывать практически пол-игры в пять защитников. Получилось так, что наелись, пропустили голы. А так, в принципе, по самоотдаче претензий нет: ребята растут потихонечку, все будем исправлять», — заявил Мамбеталиев.
Омский клуб с 26 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, в которой астанчане с 21 баллом располагаются на предпоследней, 11-й позиции.
После этого противостояния «Барыс» отправится на выездную серию игр против новосибирской «Сибири» (27 ноября), магнитогорского «Металлурга» (29 ноября) и московского ЦСКА (1 декабря).