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В «Барысе» назвали причину поражения в матче с конкурентом за плей-офф КХЛ

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от омского «Авангарда» в матче континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

Встреча прошла в Астане и завершилась поражением «Барыса» в овертайме со счетом 2:3.

«Ребята молодцы, сражались — есть еще запал у ребят. Хотели выиграть в честь праздника… Спасибо болельщикам — сегодня была хорошая поддержка, при таких трибунах приятно играть. Ребята были заряжены, это было видно, но есть какие-то моменты… Сегодня у нас из-за повреждений выбыли два защитника — пришлось доигрывать практически пол-игры в пять защитников. Получилось так, что наелись, пропустили голы. А так, в принципе, по самоотдаче претензий нет: ребята растут потихонечку, все будем исправлять», — заявил Мамбеталиев.

Омский клуб с 26 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, в которой астанчане с 21 баллом располагаются на предпоследней, 11-й позиции.

После этого противостояния «Барыс» отправится на выездную серию игр против новосибирской «Сибири» (27 ноября), магнитогорского «Металлурга» (29 ноября) и московского ЦСКА (1 декабря).

Барыс
2:3
1:0, 1:0, 0:2
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
24.11.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 11626 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Сергей Звягин
Вратари
Андрей Шутов
Н. Серебряков
1-й период
06:16
Иван Николишин
(Никита Сетдиков)
2-й период
38:05
Адиль Бекетаев
(Данил Бутенко)
3-й период
40:34
Райан Спунер
46:50
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Иван Игумнов)
59:22
Николай Прохоркин
(Дамир Шарипзянов)
Овертайм
61:13
Коул Кэсселс
(Михаил Гуляев)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Авангард
КХЛ: таблица и календарь