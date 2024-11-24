В «Барысе» назвали причину поражения в матче с конкурентом за плей-офф КХЛ

«Ребята молодцы, сражались — есть еще запал у ребят. Хотели выиграть в честь праздника… Спасибо болельщикам — сегодня была хорошая поддержка, при таких трибунах приятно играть. Ребята были заряжены, это было видно, но есть какие-то моменты… Сегодня у нас из-за повреждений выбыли два защитника — пришлось доигрывать практически пол-игры в пять защитников. Получилось так, что наелись, пропустили голы. А так, в принципе, по самоотдаче претензий нет: ребята растут потихонечку, все будем исправлять», — заявил Мамбеталиев.