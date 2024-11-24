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Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Автомобилиста»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» из Минска прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

Источник: Чемпионат.com

— Ожидали тяжелую игру, что будет мало энергии. Сегодня забили два гола в большинстве, должны были победить, но третий период опять проиграли. Тут нужно брать на себя ответственность, концентрацию здесь, которой, к сожалению, нет.

— Складывается ощущение, что проблемы у команды в области психологии…

— Согласен. Здесь только момент в концентрации, ответственности, мелочей просто не бывает. Когда снежный ком идёт, нужно его остановить. Чтобы запряглось, всё должно пойти с тележным скрипом. Ребята должны делать результат, мы полагаемся на ведущих ребят, но пропускаем [в их присутствии на льду]. Это настораживающий момент. Игра длится 60 минут.

— Насколько серьёзная травма у Сотишвили?

— Он будет играть только после перерыва, наверное.

— Есть всего два дня на восстановление. Ждать ли перемен в составе перед матчем с «Трактором»?

— У нас и ротировать некого. Может, будем кого-то вызывать. Согласен, нужен посвежее кто-то, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Динамо Мн
2:3
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
24.11.2024, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Николай Заварухин
Вратари
Андрей Кареев
Владимир Галкин
1-й период
00:41
Вадим Мороз
01:07
Максим Осипов
(Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста)
01:07
Ксавье Уэлле
04:32
Андрей Обидин
05:01
Александр Волков
(Брэйди Лайл)
05:40
Сергей Кузнецов
13:04
Командный штраф
17:54
Евгений Кашников
2-й период
24:10
Максим Осипов
25:50
Брэйди Лайл
(Вадим Шипачев)
25:50
Семен Кизимов
30:06
Брукс Мэйсек
31:47
Брэйди Лайл
3-й период
54:23
Андрей Обидин
(Сергей Зборовский, Владимир Кузнецов)
Овертайм
64:46
Степан Хрипунов
(Сергей Зборовский)
Статистика
10
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Автомобилист
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