Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Автомобилиста»

— Согласен. Здесь только момент в концентрации, ответственности, мелочей просто не бывает. Когда снежный ком идёт, нужно его остановить. Чтобы запряглось, всё должно пойти с тележным скрипом. Ребята должны делать результат, мы полагаемся на ведущих ребят, но пропускаем [в их присутствии на льду]. Это настораживающий момент. Игра длится 60 минут.