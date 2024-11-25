«Авангард» вернулся в зону плей-офф, сместив оттуда «Сибирь». Итоги дня в КХЛ

Во второй двадцатиминутке Брэди Лайл, который помог отличиться Волкову, забросил сам — и также сделал это при розыгрыше лишнего, оформив преимущество для «зубров». А в третьем периоде болельщики всё-таки увидели гол в равных составах — к несчастью для домашних трибун, это был гол Андрея Обидина, который чуть более чем за пять минут до конца основного времени вновь восстановил равновесие и перевёл игру в овертайм.