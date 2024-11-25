«Автомобилист» в овертайме обыграл минское «Динамо»

«Считаю, равная игра была — и по статистике, и по голевым моментам, и по удалениям, по всему, — сказал после игры главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин. — Больше сыграли сегодня вторым номером. Не совсем удачные были домашние игры, где мы не могли реализовать свои моменты, хотя было много бросков. Здесь хотели больше сыграть на контратаках».