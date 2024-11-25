«Автомобилист» в овертайме обыграл минское «Динамо»

«Шоферы» выиграли на выезде седьмой мачт подряд.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. На две шайбы хоккеистов из Беларуси ХК «Автомобилист» ответил голами Максима Осипова и Андрея Обидина.
В овертайме решающую шайбу провел Степан Хрипунов, который замкнул передачу Сергея Зборовского.
«Считаю, равная игра была — и по статистике, и по голевым моментам, и по удалениям, по всему, — сказал после игры главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин. — Больше сыграли сегодня вторым номером. Не совсем удачные были домашние игры, где мы не могли реализовать свои моменты, хотя было много бросков. Здесь хотели больше сыграть на контратаках».
«Автомобилист» продолжает занимать второе место в Восточной конференции КХЛ, имея в своем активе после 28 игр 39 очков. Следующую игру «шоферы» проведут в Екатеринбурге, 28 ноября они сыграют с «Авангардом».
«МК-Урал» ранее писал, что 21 ноября в Екатеринбурге ХК «Автомобилист» в рамках очередного матча КХЛ уступил команде «Куньлунь Ред Стар». Игра завершилась в серии буллитов.
«Автомобилист» имел преимущество, но первую шайбу забросили гости. Во втором периоде хозяева имели еще большее преимущество — 40 бросков по воротам, но не смогли забить.