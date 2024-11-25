«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

В составе уфимской команды шайба забросили Артем Набиев и Нэйтан Тодд.
В следующем матче «Салават Юлаев» 28 ноября дома примет «Витязь», а «Северсталь» днем ранее на своей площадке сыграет с «Ладой».
Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали победу над «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча в Череповце закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Виктора Козлова.
В составе уфимской команды шайба забросили Артем Набиев и Нэйтан Тодд.
В следующем матче «Салават Юлаев» 28 ноября дома примет «Витязь», а «Северсталь» днем ранее на своей площадке сыграет с «Ладой».
Андрей Козырев
Виктор Козлов
Александр Самойлов
(Александр Самойлов)
Александр Самонов
06:01
Владимир Грудинин
14:38
Артем Набиев
(Александр Черный, Владислав Ефремов)
17:17
Александр Хмелевский
19:40
Сергей Варлов
46:16
Марк Барберио
46:29
Нэйтан Тодд
(Шелдон Ремпал, Динар Хафизуллин)
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)