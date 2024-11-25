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«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали победу над «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча в Череповце закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Виктора Козлова.

Источник: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

В составе уфимской команды шайба забросили Артем Набиев и Нэйтан Тодд.

В следующем матче «Салават Юлаев» 28 ноября дома примет «Витязь», а «Северсталь» днем ранее на своей площадке сыграет с «Ладой».

Северсталь
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
25.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Виктор Козлов
Вратари
Александр Самойлов
(Александр Самойлов)
Александр Самонов
1-й период
06:01
Владимир Грудинин
14:38
Артем Набиев
(Александр Черный, Владислав Ефремов)
17:17
Александр Хмелевский
19:40
Сергей Варлов
3-й период
46:16
Марк Барберио
46:29
Нэйтан Тодд
(Шелдон Ремпал, Динар Хафизуллин)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь