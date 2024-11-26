ЦСКА вновь проиграл, «Салават» засушил «Северсталь». Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 25 ноября 2024 года.
«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик», одержав четвёртую победу подряд
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
В составе «Ред Стар» голы забили Рурк Шартье, Цзян Фу, Адам Кленденинг. За «Нефтехимик» заброшенной шайбой отметился Никита Хоружев.
Эта победа для «Куньлуня» стала четвёртой подряд.
«Ред Стар» находятся на 10-й строчке Западной конференции КХЛ. У них 27 очков в 31 матче. «Нефтехимик» — седьмой в таблице Восточной конференции КХЛ. У нижнекамцев 30 очков после 32 встреч.
ЦСКА уступил «Ак Барсу», потерпев второе поражение подряд
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ЦСКА и «Ак Барс». Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве. Казанцы одержали победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
За ЦСКА единственную шайбу забросил Иван Дроздов. В составе «Ак Барса» голы забили Семён Кошелев и Артём Галимов.
Для москвичей это поражение стало вторым подряд, ранее команда проиграла «Трактору» в гостевом матче со счётом 2:5.
Сейчас ЦСКА находится на пятом месте Западной конференции КХЛ. У него 35 очков в 28 встречах. «Ак Барс» занимает четвёртую строчку в Восточной конференции. На счету казанцев 37 очков после 28 матчей.
«Торпедо» всухую разгромило «Спартак» со счётом 6:0, прервав победную серию москвичей
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Торпедо» одержало разгромную победу со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).
В составе «Торпедо» голы забили Игорь Ларионов, Сергей Гончарук, Евгений Свечников, Максим Летунов, а также Владислав Фирстов, оформивший дубль.
Для «Спартака» это поражение стало первым за последние пять матчей.
На данный момент московская команда находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 43 очка после 30 встреч. Нижегородцы занимают шестую строчку с 35 очками после 31 матча.
«Лада» потерпела шестое поражение подряд, уступив «Сочи»
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи. Хозяева одержали победу со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).
На 14-й минуте Иван Романов вывел тольяттинцев вперёд. На 26-й минуте Сергей Попов сравнял счёт, однако через две минуты Евгений Грошев помог «Ладе» вновь выйти вперёд. Под занавес второго периода Илья Федотов восстановил равенство, а на 48-й минуте Даниил Сероух забил гол, оказавшийся победным для «Сочи».
Для «Лады» это поражение стало шестым подряд.
«Салават Юлаев» всухую обыграл «Северсталь» в гостевом матче КХЛ
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь». Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Череповце. «Салават» одержал победу со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
На 15-й минуте Артём Набиев вывел уфимскую команду вперёд. На 47-й минуте Нэйтан Тодд, реализовав численный перевес, укрепил преимущество «Салавата».
Голкипер уфимцев Александр Самонов оформил шат-аут.