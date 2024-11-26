ЦСКА вновь проиграл, «Салават» засушил «Северсталь». Итоги дня в КХЛ

На 14-й минуте Иван Романов вывел тольяттинцев вперёд. На 26-й минуте Сергей Попов сравнял счёт, однако через две минуты Евгений Грошев помог «Ладе» вновь выйти вперёд. Под занавес второго периода Илья Федотов восстановил равенство, а на 48-й минуте Даниил Сероух забил гол, оказавшийся победным для «Сочи».