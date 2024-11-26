СКА предлагает ослабить «правило трех» в КХЛ

Напомним, что согласно пункту 26 статьи 16 Правового регламена КХЛ, начиная с 1 июня лига может зарегистрировать не более трех контрактов одного «нового» клуба с хоккеистами, имевшими в период с 1 мая прошлого года по 31 мая текущего года зарегистрированный контракт с одним и тем же «старым» клубом.
Петербуржцы предлагают не учитывать в в числе «трех бывших»:
1. Игроков, получивших статус неограниченно свободного агента (НСА) в период с 1 по 10 июня;
2. Игроков, имеющих в предстоящем сезоне право играть в МХЛ;
3. Игроков в возрасте старше 29 лет;
4. Игроков, который не провели в предыдущем сезоне ни одного матча в КХЛ.