СКА предлагает ослабить «правило трех» в КХЛ

Напомним, что согласно пункту 26 статьи 16 Правового регламена КХЛ, начиная с 1 июня лига может зарегистрировать не более трех контрактов одного «нового» клуба с хоккеистами, имевшими в период с 1 мая прошлого года по 31 мая текущего года зарегистрированный контракт с одним и тем же «старым» клубом.