Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барыс» объявил состав на выездную серию КХЛ

Столичный «Барыс» огласил состав на очередную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: https://vk.com/hcbarys

27 ноября астанчане сыграют на в Новосибирске с «Сибирью», 29-го в Магнитогорске с «Металлургом», а 1 декабря в Москве с ЦСКА.

Команда отправилась на выезд в следующем составе:

Вратари: Никита Бояркин, Юхан Маттссон, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Данил Бутенко, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Никита Камалов, Хакназар Кенесбай, Артем Королев, Бейбарыс Оразов, Илья Хохлов.

Нападающие: Алихан Асетов, Станислав Бочаров, Антон Бурдасов, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Абай Мангисбаев, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Иван Николишин, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Кирилл Панюков, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Никита Сетдиков, Ансар Шайхмедденов.

Астанчане набрали 25 очков и занимает предпоследнее, 11 место в восточной конференции КХЛ.

Барыс
КХЛ: таблица и календарь