Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме уступили «Трактору» на финише домашней серии

В третьем и заключительном матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали лидирующий в Восточной конференции «Трактор». В составе уральского клуба первую игру в КХЛ провел защитник молодежной сборной Беларуси Доминик Миканович.
Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей: в середине игрового отрезка «зубры» получили двойной малый штраф, и большинство реализовал один из лучших бомбардиров лиги Максим Шабанов.
Ответ у хозяев нашелся в начале второго периода — с броском Романа Горбунова справился вратарь «Трактора», но на добивании удачно сработал Джош Брук. Спустя десять минут динамовцы грубо ошиблись в центральной зоне, после чего соперник убежал в результативную атаку. Счет 2:1 в пользу челябинцев продержался всего три минуты: хозяева получили право на большинство, в ходе розыгрыша в чужой зоне Вадим Шипачев нашел передачей Александра Волкова, который переправил шайбу в верхний угол ворот.
На старте заключительной трети уральцы снова вышли вперед, но и на этот раз «зубры» спаслись, впрочем, изрядно потрепав нервы болельщикам. За полторы минуты до окончания третьего периода Волков оформил дубль, которому снова помог Шипачев. Встреча перешла в овертайм, где возможности отыграться у динамовцев уже не было. Александр Кадейкин переиграл Андрея Кареева, принеся «Трактору» победу со счетом 4:3.
Таким образом, в последней домашней серии осени «Динамо» проиграло три матча из трех, но набрало два очка. В таблице Западной конференции столичный клуб занимает восьмое место с 34 баллами. Далее минчан ожидает трехматчевое гостевое турне, которое наша команда начнет матчем с «Сибирью» 2 декабря, а затем отправится на Дальний Восток, где встретится с «Адмиралом» из Владивостока (4 декабря) и хабаровским «Амуром» (6 декабря).