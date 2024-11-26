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Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме уступили «Трактору» на финише домашней серии

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели третье поражение в домашней серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Белоруссии

В третьем и заключительном матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали лидирующий в Восточной конференции «Трактор». В составе уральского клуба первую игру в КХЛ провел защитник молодежной сборной Беларуси Доминик Миканович.

Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей: в середине игрового отрезка «зубры» получили двойной малый штраф, и большинство реализовал один из лучших бомбардиров лиги Максим Шабанов.

Ответ у хозяев нашелся в начале второго периода — с броском Романа Горбунова справился вратарь «Трактора», но на добивании удачно сработал Джош Брук. Спустя десять минут динамовцы грубо ошиблись в центральной зоне, после чего соперник убежал в результативную атаку. Счет 2:1 в пользу челябинцев продержался всего три минуты: хозяева получили право на большинство, в ходе розыгрыша в чужой зоне Вадим Шипачев нашел передачей Александра Волкова, который переправил шайбу в верхний угол ворот.

На старте заключительной трети уральцы снова вышли вперед, но и на этот раз «зубры» спаслись, впрочем, изрядно потрепав нервы болельщикам. За полторы минуты до окончания третьего периода Волков оформил дубль, которому снова помог Шипачев. Встреча перешла в овертайм, где возможности отыграться у динамовцев уже не было. Александр Кадейкин переиграл Андрея Кареева, принеся «Трактору» победу со счетом 4:3.

Таким образом, в последней домашней серии осени «Динамо» проиграло три матча из трех, но набрало два очка. В таблице Западной конференции столичный клуб занимает восьмое место с 34 баллами. Далее минчан ожидает трехматчевое гостевое турне, которое наша команда начнет матчем с «Сибирью» 2 декабря, а затем отправится на Дальний Восток, где встретится с «Адмиралом» из Владивостока (4 декабря) и хабаровским «Амуром» (6 декабря).

Динамо Мн
3:4
0:1, 2:1, 1:1
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
26.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Бенуа Гру
Вратари
Андрей Кареев
(Андрей Кареев)
Сергей Мыльников
1-й период
08:31
Тимофей Ковгореня
11:03
Максим Шабанов
(Семен Дер-Аргучинцев, Сергей Телегин)
14:56
Егор Попов
2-й период
24:22
Джош Брук
(Вадим Шипачев, Роман Горбунов)
34:06
Дилан Сикьюра
(Илья Николаев, Семен Дер-Аргучинцев)
36:58
Артем Блажиевский
37:50
Александр Волков
(Вадим Шипачев)
3-й период
42:55
Кристиан Хенкель
44:59
Александр Кадейкин
(Виталий Кравцов, Стивен Кэмпфер)
47:17
Сергей Телегин
58:18
Александр Волков
(Вадим Шипачев, Брэйди Лайл)
Овертайм
61:43
Александр Кадейкин
(Максим Шабанов)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Трактор
КХЛ: таблица и календарь