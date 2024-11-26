Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме уступили «Трактору» на финише домашней серии

Ответ у хозяев нашелся в начале второго периода — с броском Романа Горбунова справился вратарь «Трактора», но на добивании удачно сработал Джош Брук. Спустя десять минут динамовцы грубо ошиблись в центральной зоне, после чего соперник убежал в результативную атаку. Счет 2:1 в пользу челябинцев продержался всего три минуты: хозяева получили право на большинство, в ходе розыгрыша в чужой зоне Вадим Шипачев нашел передачей Александра Волкова, который переправил шайбу в верхний угол ворот.