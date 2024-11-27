Канадский тренер по хоккею Пелино рассказал, что ему нравится слушать гимн России

«С того момента, как мы приехали в Россию в 2013 году, я был впечатлен местными людьми, здесь живут прекрасные душевные люди. В стране очень много красивых городов, Россия сразу напомнила мне Канаду — мою родину. И хоккей, игроки, с которыми нам довелось работать, были великолепны, они относились к нам с уважением, хотели учиться и были невероятно трудолюбивыми. Это был действительно классный опыт для тренера и человека, который приехал в новую страну, я ценю опыт, полученный в России», — сказал Пелино.