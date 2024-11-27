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Канадский тренер по хоккею Пелино рассказал, что ему нравится слушать гимн России

ТАСС, 26 ноября. Бывший главный тренер ярославского «Локомотива» канадец Майк Пелино назвал гимн России одной из своих самых любимых композиций и очень любит его слушать. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Источник: РИА "Новости"

Пелино и его соотечественник Майк Кинэн возглавят сборную легионеров Континентальной хоккейной лиги на Кубке Первого канала, который пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

«С того момента, как мы приехали в Россию в 2013 году, я был впечатлен местными людьми, здесь живут прекрасные душевные люди. В стране очень много красивых городов, Россия сразу напомнила мне Канаду — мою родину. И хоккей, игроки, с которыми нам довелось работать, были великолепны, они относились к нам с уважением, хотели учиться и были невероятно трудолюбивыми. Это был действительно классный опыт для тренера и человека, который приехал в новую страну, я ценю опыт, полученный в России», — сказал Пелино.

«Помню ли я слова гимна России? Да, мне все еще нравится его слушать. Не знаю, смогу ли я его спеть, но это всегда была одна из моих любимых композиций. С нетерпением жду возможности снова встать за скамейку запасных и услышать ее снова», — добавил он.

Пелино 65 лет, с 2013 по 2018 год он входил в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга». Вместе с клубом он дважды выиграл Кубок Гагарина (2014, 2016). Также специалист работал ассистентом в омском «Авангарде», «Локомотиве» и казанском «Ак Барсе». С 2019 по 2020 год он был главным тренером «Локомотива».

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