Канадский тренер по хоккею Пелино рассказал, что ему нравится слушать гимн России

Пелино и его соотечественник Майк Кинэн возглавят сборную легионеров Континентальной хоккейной лиги на Кубке Первого канала, который пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
«С того момента, как мы приехали в Россию в 2013 году, я был впечатлен местными людьми, здесь живут прекрасные душевные люди. В стране очень много красивых городов, Россия сразу напомнила мне Канаду — мою родину. И хоккей, игроки, с которыми нам довелось работать, были великолепны, они относились к нам с уважением, хотели учиться и были невероятно трудолюбивыми. Это был действительно классный опыт для тренера и человека, который приехал в новую страну, я ценю опыт, полученный в России», — сказал Пелино.
«Помню ли я слова гимна России? Да, мне все еще нравится его слушать. Не знаю, смогу ли я его спеть, но это всегда была одна из моих любимых композиций. С нетерпением жду возможности снова встать за скамейку запасных и услышать ее снова», — добавил он.
Пелино 65 лет, с 2013 по 2018 год он входил в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга». Вместе с клубом он дважды выиграл Кубок Гагарина (2014, 2016). Также специалист работал ассистентом в омском «Авангарде», «Локомотиве» и казанском «Ак Барсе». С 2019 по 2020 год он был главным тренером «Локомотива».