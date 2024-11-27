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«Авангард» снова спасся в концовке, у «Локомотива» два матча без голов. Итоги дня в КХЛ

Александр Кадейкин оформил очередной дубль, который помог «Трактору» победить в Минске.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

26 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Подводим их итоги.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 13, 26.11.2024, 17:00
Металлург Мг
1
Авангард
2

Громкая вывеска матча в Магнитогорске не была обеспечена должным содержанием. Предматчевое оформление в стиле «Игры престолов» было зрелищнее, чем сама игра, где было забито две шайбы. В первом периоде Дмитрий Силантьев открыл счёт, а отыгрался «Авангард» лишь на последней минуте: в атаке у омичей не получалось, но гости забили в ситуации «6 на 4», а в серии буллитов Рид Буше реализовал победный бросок. Впрочем, по качеству игры вопросы к «Авангарду» всё равно остаются.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 13, 26.11.2024, 19:30
Динамо М
3
Локомотив
0

«Локомотив» начал матч в Москве активно, но пропустил уже третьим броском по своим воротам: всего «Динамо» забило трижды всего лишь после 14 попыток. Хантер Миска, который уже перестал быть героем оскорбительных мемов, оформил сухой матч. Проблемы ярославского клуба же ощущаются всё отчётливее: за пять последних матчей команда Игоря Никитина забила лишь трижды, в трёх играх вообще осталась без голов. Сам тренер после матча говорил про выгорание своих хоккеистов.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 13, 26.11.2024, 19:30
Динамо Мн
3
Трактор
4

«Будем продолжать играть — выберемся из этой жопы», — заявил Дмитрий Квартальнов после очередного домашнего поражения «Динамо». Если в игре с «Автомобилистом» минчане в концовке упустили победу, то сегодня спаслись за две минуты до сирены — при этом оба овертайма команда Квартальнова проиграла. Герои у «Трактора» всё те же: Максим Шабанов и оформивший уже шестой дубль в сезоне Александр Кадейкин.

Авангард
Металлург Мг
Локомотив
Динамо М
Динамо Мн
Трактор
КХЛ: таблица и календарь