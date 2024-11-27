«Авангард» снова спасся в концовке, у «Локомотива» два матча без голов. Итоги дня в КХЛ

Громкая вывеска матча в Магнитогорске не была обеспечена должным содержанием. Предматчевое оформление в стиле «Игры престолов» было зрелищнее, чем сама игра, где было забито две шайбы. В первом периоде Дмитрий Силантьев открыл счёт, а отыгрался «Авангард» лишь на последней минуте: в атаке у омичей не получалось, но гости забили в ситуации «6 на 4», а в серии буллитов Рид Буше реализовал победный бросок. Впрочем, по качеству игры вопросы к «Авангарду» всё равно остаются.