Иностранные дела: кто войдет в сборную легионеров на Кубке Первого канала

— Очень рад, что через пару недель приеду в Россию и буду тренировать на Кубке Первого канала, — рассказал «Известиям» Майк Пелино. — Думаю, это будет потрясающий турнир. Очень приятно снова поработать с Майком Кинэном и снова стать частью КХЛ. Кинэн — один из величайших тренеров в истории не только хоккея, но и всего спорта. Считаю его выдающимся тренером. Это большая возможность для меня — снова поработать с ним, особенно в России, где у нас был замечательный сезон-2013/14 с «Металлургом». Мы надеемся снова пережить те славные дни. Мы с Кинэном на связи каждый день, с тех пор как КХЛ пригласила нас. Мы уже говорим о тактике, системе и некоторых моментах, которые будем делать с командой. Как только определится состав, мы поймем наши сильные стороны. Изучим, какими будут наши комбинации большинства, кто сыграет в меньшинстве или кого мы будем использовать, если матч дойдет до серии буллитов. Будем готовы ко всему. Когда мы приедем в Санкт-Петербург, у нас будет один день на подготовку.