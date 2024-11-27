Иностранные дела: кто войдет в сборную легионеров на Кубке Первого канала

На декабрьском Кубке Первого канала по хоккею планируют задействовать среди участников экспериментальную сборную иностранных игроков КХЛ. Возглавить ее должны два известных канадца — Майк Кинэн и Майк Пелино. Кинэн — легенда хоккея: в 1994 году он выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс», а в 2014 году взял Кубок Гагарина с «Металлургом», где ему ассистировал Пелино, позднее работавший помощником в «Авангарде» и «Локомотиве». О сложностях реализации этой идеи и ее новизне — в материале «Известий».
Огромный потенциал
После того как ИИХФ отстранила сборную России от международных турниров, Кубок Первого канала (КПК) стал главным событием с участием национальной команды. Предстоящий турнир будет самым интригующим за последние годы. Возвращение хоккея на «СКА Арену» позволит посетить матчи сборной большему количеству зрителей, чем если бы турнир проводился в Ледовом дворце, но главную изюминку соревнованию придаст участие команды, которой до этого никогда не было.
Специально под КПК будет создана сборная легионеров, выступающих в КХЛ, — лига дала этой команде официальное название «Сборная мира КХЛ». Пока непонятно, кто сыграет за эту команду, но потенциальный состав сборной легионеров впечатляет. Просто представьте в одной команде Деанджело из СКА, Буше из «Авангарда», Герната из «Локомотива», Яшкина из «Ак Барса», Уила из «Динамо» и мощную легионерскую бригаду «Салавата Юлаева».
Слабых мест у фэнтези-состава сборной легионеров вообще нет. Основной вратарь без вопросов — Зак Фукале из «Трактора». Среди защитников можно набрать два крутых состава, а пара Деанджело — Гернат выглядит монструозно. Плюс не стоит забывать про Мерфи, Кэмпфера, Гросса, Митчелла Миллера и Джереми Роя. Шикарный выбор и в нападении — даже без учета получившего российское гражданство Седрика Пакетта.
Вот только пока нет никакой гарантии, что в созданную команду удастся заманить главных звезд лиги. Какой смысл Хмелевскому, Фукале или Да Косте проводить дополнительные матчи вместо запланированного отдыха и восстановления сил? Тем более для многих иностранцев декабрьский перерыв — отличная возможность слетать домой и повидать родных. Так зачем им менять планы? К тому же всегда есть риск получить травму.
Наверное, могли бы замотивировать иностранцев хорошие бонусы — вряд ли кто-то из них отказался бы от дополнительных денег. Но есть и другой путь — дисквалификации хоккеистов, которые без уважительных причин пропустят турнир. Но ведь это не национальная сборная: вряд ли такие дисциплинарные меры будут адекватно восприниматься хоккеистами и их клубами. Уж если на Матч звезд, где тусовка преобладает над хоккеем, ехать хотят не все, то что говорить о не самом обязательном турнире.
В любом случае за эту инициативу ФХР и КХЛ однозначно стоит похвалить — интереса к Кубку Первого канала она прибавит. Сборная легионеров — куда интереснее, чем команда «Звезды и ВХЛ», выступавшая на турнире в прошлом году. Формат «наши против не наших» всегда был интересен болельщикам, и встреч с Белоруссией и Казахстаном было недостаточно. Учитывая, что большая часть сборной легионеров будет составлена из представителей Канады, предстоящую встречу можно будет подать как возвращение легендарного противостояния, пусть и с небольшой условностью.
Славный дуэт
И если состав команды KHL World Team пока неизвестен, то с главным тренером лига уже определилась. Им стал легендарный Майк Кинэн. Чем же занимался Железный Майк последние несколько лет? Покинув КХЛ в декабре 2017-го после отставки в «Куньлуне», канадец вернулся в Торонто. Далее началась борьба с раком предстательной железы, который ему диагностировали на одной из ранних стадий. После того как злосчастный недуг спустя четыре года оказался повержен, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина осенью 2022-го вернулся к работе, став главным тренером сборной Италии.
Правда, надолго в «Скуадра Адзурре» североамериканец не задержался. При Кинэне итальянцы, осевшие сейчас в первом дивизионе чемпионата мира, весной 2023-го не сумели вернуться в элиту, проиграв в группе А полякам и британцам. Итальянская федерация неудачу канадскому тренеру простила, но за пару месяцев до ЧМ-2024 сменила на Пелино, работавшего в штабе ассистентом. Как выяснилось чуть позже, покинуть пост ему пришлось из-за новых проблем со здоровьем и операции на открытом сердце.
А вот Майк Пелино все эти годы был по-настоящему востребован в КХЛ. После ухода из «Металлурга» весной 2018-го канадец с итальянскими корнями успел поработать помощником в «Авангарде», «Локомотиве» «, “Ак Барсе” и даже вернуться в “Магнитку”, где ассистировал Илье Воробьеву. Вот и в минувшее межсезонье он имел реальные шансы воссоединиться с бывшим коллегой в ЦСКА.
— Очень рад, что через пару недель приеду в Россию и буду тренировать на Кубке Первого канала, — рассказал «Известиям» Майк Пелино. — Думаю, это будет потрясающий турнир. Очень приятно снова поработать с Майком Кинэном и снова стать частью КХЛ. Кинэн — один из величайших тренеров в истории не только хоккея, но и всего спорта. Считаю его выдающимся тренером. Это большая возможность для меня — снова поработать с ним, особенно в России, где у нас был замечательный сезон-2013/14 с «Металлургом». Мы надеемся снова пережить те славные дни. Мы с Кинэном на связи каждый день, с тех пор как КХЛ пригласила нас. Мы уже говорим о тактике, системе и некоторых моментах, которые будем делать с командой. Как только определится состав, мы поймем наши сильные стороны. Изучим, какими будут наши комбинации большинства, кто сыграет в меньшинстве или кого мы будем использовать, если матч дойдет до серии буллитов. Будем готовы ко всему. Когда мы приедем в Санкт-Петербург, у нас будет один день на подготовку.
Действительно, у магнитогорского болельщика могла бы покатиться по щеке скупая слеза, когда он узнал о скором возвращении чемпионского дуэта в Россию. Наверняка ностальгия захлестнет и Железного Майка, который после возвращения в Канаду всегда тепло отзывался о нашей стране и времени, проведенном в КХЛ. Общий язык с россыпью североамериканских хоккеистов на коротком турнире он наверняка найдет.
Иван Богун, Михаил Скрыль