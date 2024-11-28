Названа причина поражения «Барыса» в матче с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ

«Предупреждали ребят, что будет тяжелая встреча. Пропустили. Вроде, играют, но потом теряют концентрацию и привозят два гола. Не забили, было десять моментов. Давление на нападающих было какое-то, спешили куда-то при завершении, не бросали вовремя. Потихонечку придет к ним опыт, думаю, поправим», — сказал Мамбеталиев.