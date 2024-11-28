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Названа причина поражения «Барыса» в матче с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение в матче КХЛ против «Сибири», передает Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой «Сибири» со счетом 2:0.

«Предупреждали ребят, что будет тяжелая встреча. Пропустили. Вроде, играют, но потом теряют концентрацию и привозят два гола. Не забили, было десять моментов. Давление на нападающих было какое-то, спешили куда-то при завершении, не бросали вовремя. Потихонечку придет к ним опыт, думаю, поправим», — сказал Мамбеталиев.

После этого «Сибирь» с 31 баллами поднялась на седьмое место в Восточной конференции, в которой «Барыс» располагается на предпоследней, 11-й строчке, набрав 21 балл.

Далее у астанчан запланированы гостевые матчи с магнитогорским «Металлургом» (29 ноября) и московским ЦСКА (1 декабря).

Сибирь
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
27.11.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 10476 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Галым Мамбеталиев
Вратари
Денис Костин
(Денис Костин)
Андрей Шутов
1-й период
15:03
Тимур Ахияров
(Сергей Широков, Алексей Яковлев)
18:14
Никита Камалов
18:54
Тэйлор Бек
2-й период
20:00
Адиль Бекетаев
20:32
Георгий Белоусов
36:54
Владимир Бутузов
(Роман Рукавишников, Владислав Кара)
3-й период
40:27
Антон Берлев
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
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