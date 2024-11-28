В НХЛ пройдёт «Русский вечер», «Сибирь» выиграла дома впервые с сентября. Итоги дня в КХЛ

«Сибирь» одержала первую победу на домашней площадке с сентября — серия поражений длилась восемь матчей. На 16-й минуте счёт открыл защитник «Сибири» Тимур Ахияров, для которого эта шайба стала первым набранным очком в текущем сезоне. Ему ассистировали Сергей Широков и Алексей Яковлев. Второй гол новосибирцы забили под занавес второго периода — отличился Владимир Бутузов с передач Романа Рукавишникова и Владислава Кары. Для Рукавишникова это очко стало 100-м в КХЛ в своей 600-й игре в лиге. Голкипер «Сибири» Денис Костин записал на свой счёт «сухой» матч.