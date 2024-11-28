Ротенберг — о поражении СКА от «Адмирала»: Таскали шайбу поодиночке. На себя играли больше, чем на команду

«Не все выполнили установку из наших игроков. Где-то таскали шайбу поодиночке, что, в принципе, неправильно. Где-то на себя больше играли, чем на команду, что тоже неправильно. Поэтому это те причины, почему мы не выиграли эту игру. По моментам голевым — много очень создали в первом периоде, здесь нужно улучшить реализацию. Во втором периоде мы удалялись очень много, дисциплина подвела нас», — приводит пресс-служба СКА слова Ротенберга.