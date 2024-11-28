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Хет-трик Берёзкина помог «Локомотиву» обыграть «Трактор» в матче лидеров КХЛ

В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В первом периоде команды голов не забили.

На третьей минуте второй двадцатиминутки Владимир Жарков открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Берёзкин с передач Александра Елесина и Максима Шалунова восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Максим Берёзкин с передачи Артура Каюмова вывел «Локомотив» вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Байрон Фрейз с передач Никиты Кирьянова и Александра Елесина сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Стивен Кэмпфер с передач Виталия Кравцова и Ильи Николаева сократил отставание гостей до минимума. На 13-й минуте периода Максим Берёзкин забросил четвёртую шайбу хозяев в игре, оформив хет-трик.

Локомотив
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7571 зритель
Главные тренеры
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Вратари
Алексей Мельничук
Закари Фукале
2-й период
22:51
Владимир Жарков
26:06
Максим Березкин
(Александр Елесин, Максим Шалунов)
38:36
Максим Березкин
(Артур Каюмов)
3-й период
43:23
Байрон Фрэз
(Никита Кирьянов, Александр Елесин)
45:46
Стивен Кэмпфер
(Илья Николаев, Виталий Кравцов)
50:56
Александр Шаров
52:32
Максим Березкин
(Мартин Гернат, Андрей Сергеев)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Трактор
КХЛ: таблица и календарь