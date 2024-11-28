Хет-трик Берёзкина помог «Локомотиву» обыграть «Трактор» в матче лидеров КХЛ

На третьей минуте второй двадцатиминутки Владимир Жарков открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Берёзкин с передач Александра Елесина и Максима Шалунова восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Максим Берёзкин с передачи Артура Каюмова вывел «Локомотив» вперёд.