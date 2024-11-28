«Где-то не хватило везения, где-то не хватило желания или сил. Так можно ещё долго перечислять, чего не хватило. Но счёт на табло.
Говорить о том, что нам не хватило эмоций — это всё равно поиск отмазок. Надо доставать из себя и эмоции, и силы. Поэтому это всё отмазки.
Наверное, у меня сейчас такой сложный период, тяжёленький. Но я думаю, что своей тройкой и своим звеном мы выйдем из этого положения, и начнём забивать и не пропускать», — сказал Римашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Римашевский: можно долго перечислять, чего не хватило «Динамо». Но счёт на табло
Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский прокомментировал минимальное поражение от ЦСКА (0:1).
«Где-то не хватило везения, где-то не хватило желания или сил. Так можно ещё долго перечислять, чего не хватило. Но счёт на табло.
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8974 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Илья Воробьев
Вратари
Максим Моторыгин
Иван Просветов
2-й период
27:34
Константин Окулов
(Никита Нестеров)
35:06
Командный штраф
36:45
Владислав Каменев
3-й период
42:40
Фредрик Классон
44:23
Никита Гусев
48:18
Максим Мамин
Статистика
2
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит