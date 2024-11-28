Римашевский: можно долго перечислять, чего не хватило «Динамо». Но счёт на табло

«Где-то не хватило везения, где-то не хватило желания или сил. Так можно ещё долго перечислять, чего не хватило. Но счёт на табло.



Говорить о том, что нам не хватило эмоций — это всё равно поиск отмазок. Надо доставать из себя и эмоции, и силы. Поэтому это всё отмазки.



Наверное, у меня сейчас такой сложный период, тяжёленький. Но я думаю, что своей тройкой и своим звеном мы выйдем из этого положения, и начнём забивать и не пропускать», — сказал Римашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.