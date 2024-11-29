Лицо со шрамом. Кто такой Ги Буше — новый главный тренер «Авангарда»

Однако вслед за выходом в финал «Востока» последовало непопадание в плей-офф весной 2012-го. Этот конфуз своему тренеру Айзерман простил, но в марте 2013-го отправил его в отставку в тот момент, когда команда шла за пределами кубковой восьмерки, и заменил его Джоном Купером. «Буше вложил свое сердце и душу в создание этой команды в последние три года. Мы очень ценим его работу. Однако я не удовлетворен тем, как развивалась команда в последнее время. Думаю, что эти изменения пойдут на пользу “Тампе”. Все сделано исключительно в интересах клуба», — так объяснил свое решение босс «Молний».