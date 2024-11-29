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«Барысу» отомстили в матче КХЛ

Столичный «Барыс» потерпел очередную неудачу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этот раз астанчане уступили на выезде магнитогорскому «Металлургу» — 0:2, передают Vesti.kz.

Источник: https://vk.com/hcbarys

В составе «Магнитки» шайбы забросили Владислав Еременко (26-я минута) и Александр Петунин (50-я).

Статистика матча: броски 55−38; броски в створ 30−21; вбрасывания 28−25; блокированные броски 8−16; силовые приемы 9−9; отборы 6−5; потери 2−4; перехваты 7−5; время в атаке 17:33—13:32; штраф 2−6.

20 ноября команды играли в Астане, где победу праздновали хозяева льда со счетом 2:1. Как видно, в сегодняшней игре магнитогорцы взяли реванш за то поражение.

Для хоккеистов казахстанского клуба это четвертое поражение подряд. В Восточной конференции они по-прежнему занимают предпоследнее, 11-е место, имея в активе 21 балл. «Металлург», набрав 36 очков, идет пятым в таблице «Востока».

Очередную выездную серию в КХЛ подопечные Галыма Мамбеталиева завершат матчем с московским ЦСКА 1 декабря.

Металлург Мг
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
29.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Галым Мамбеталиев
Вратари
Александр Смолин
Никита Бояркин
1-й период
00:11
Станислав Бочаров
12:58
Иван Николишин
2-й период
25:32
Владислав Еременко
(Егор Коробкин)
31:20
Денис Зернов
3-й период
49:34
Александр Петунин
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
58:54
Никита Камалов
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Барыс
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