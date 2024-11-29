«Барысу» отомстили в матче КХЛ

В составе «Магнитки» шайбы забросили Владислав Еременко (26-я минута) и Александр Петунин (50-я).
Статистика матча: броски 55−38; броски в створ 30−21; вбрасывания 28−25; блокированные броски 8−16; силовые приемы 9−9; отборы 6−5; потери 2−4; перехваты 7−5; время в атаке
20 ноября команды играли в Астане, где победу праздновали хозяева льда со счетом 2:1. Как видно, в сегодняшней игре магнитогорцы взяли реванш за то поражение.
Для хоккеистов казахстанского клуба это четвертое поражение подряд. В Восточной конференции они по-прежнему занимают предпоследнее, 11-е место, имея в активе 21 балл. «Металлург», набрав 36 очков, идет пятым в таблице «Востока».
Очередную выездную серию в КХЛ подопечные Галыма Мамбеталиева завершат матчем с московским ЦСКА 1 декабря.