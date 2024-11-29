Казахстанец разозлил российский клуб и оказался на грани ухода

В начале года сообщалось, что он продлил контракт с «Металлургом» до конца сезона-2025/26. Михайлис выступает за магнитогорский клуб с прошлого года, до этого с 2014-го защищал цвета астанинского «Барыса».
Воспитанник карагандинского хоккея провел 30 матчей за «Магнитку» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 16 (7+9) очков.
Ранее стало известно о том, что Михайлис разозлил главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, а теперь, как видно, его готовы обменять.
За свою карьеру Михайлис поиграл за «Снежные Барсы», «Номад», «Казцинк-Торпедо-2». В сборную Казахстана вызывается с 2015 года.
Сегодня, 29 ноября, «Металлург» на своем льду обыграл «Барыс».