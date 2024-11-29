Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанец разозлил российский клуб и оказался на грани ухода

«Металлург» готов обменять нападающего сборной Казахстана Никиту Михайлиса, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ».

Источник: icehockey.kz

В начале года сообщалось, что он продлил контракт с «Металлургом» до конца сезона-2025/26. Михайлис выступает за магнитогорский клуб с прошлого года, до этого с 2014-го защищал цвета астанинского «Барыса».

Воспитанник карагандинского хоккея провел 30 матчей за «Магнитку» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 16 (7+9) очков.

Ранее стало известно о том, что Михайлис разозлил главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, а теперь, как видно, его готовы обменять.

За свою карьеру Михайлис поиграл за «Снежные Барсы», «Номад», «Казцинк-Торпедо-2». В сборную Казахстана вызывается с 2015 года.

Сегодня, 29 ноября, «Металлург» на своем льду обыграл «Барыс».

Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь