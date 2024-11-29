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Тренер «Барыса» нашел объяснение 4-му поражению подряд в КХЛ

Главный тренер астанинского «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал гостевую игру против магнитогорского «Металлурга» (0:2) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: https://vk.com/hcbarys

— Сегодня играли получше, чем в предыдущем матче. Не забили свои моменты, пропустили два кинжальных выпада на пересменке. Вот и вся игра, — приводит слова тренера Шайба.kz.

— Мы в курсе кадровых перестановок, не думаете, что не хватает тех, кто будет заканчивать атаку?

— Это приходит со временем. Мы тоже сразу не стали играть. Нам доверяли. Если бы не было доверия, мы бы тоже не играли. Ребята растут, работают, крепнут. Я вижу, чего не хватает. Чуть быстроты, устают. Раньше они проводили на льду по 5 минут, сейчас по 20. Все придет со временем.

— Два матча уже не забиваете, как можно исправить ситуацию?

— Мы стараемся играть в гибкий хоккей. Есть возможность, мы садимся, нет — нет. Все команды сейчас так играют, я не видел клуб, играющий постоянно в атаке. Весь чемпионат они играют гибко. Ничего удивительного нет. То, что чего-то не хватает, я повторюсь, ребята потихонечку войдут в ритм и режим. Они понимают, что все зависит от них. Будут вливаться молодые ребята, есть хорошие пацаны.

— Достаточно много в команде травмированных, есть новости по срокам возвращения?

— Вроде как, сроки восстановления уже подходят к концу. Врачи скажут, я не вдавался в подробности.

— На старте сезона Никита Бояркин добился прогресса. В чем причина этого? В вашем доверии, в системе игр команды в обороне, или сам он спрогрессировал?

— Все компоненты вместе, на наших вратарей надежда. Андрей Шутов еще приехал, это хорошие голкиперы. Когда есть команда именно в раздевалке, которая тренируется с удовольствием, которая выполняет все задания с удовольствием, в коллективе приятно работать всем игрокам.

— Юхан Маттссон на третьей роли?

— Пока тренер по вратарям считает, что два основных есть у нас, Юхан будет третьим.

— Вы приняли команду по ходу чемпионата. За время работы вы поняли, что с этим составом и подпиткой из местных игроков можно бороться за плей-офф?

— Конечно, можно. Но нужно время. На адаптацию молодых ребят, готовить их нужно хорошо, доверять. У нас способные пацаны.

Отметим, что для астанчан это четвертое поражение подряд в КХЛ. В Восточной конференции они по-прежнему занимают предпоследнее, 11-е место, имея в активе 21 балл. «Металлург» с 36 очками идет пятым в таблице «Востока».

Следующую игру казахстанский клуб также проведет на выезде с московским ЦСКА 1 декабря.

Металлург Мг
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
29.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6240 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Галым Мамбеталиев
Вратари
Александр Смолин
Никита Бояркин
1-й период
00:11
Станислав Бочаров
12:58
Иван Николишин
2-й период
25:32
Владислав Еременко
(Егор Коробкин)
31:20
Денис Зернов
3-й период
49:34
Александр Петунин
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
58:54
Никита Камалов
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Барыс
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