Тренер «Барыса» нашел объяснение 4-му поражению подряд в КХЛ

— Мы стараемся играть в гибкий хоккей. Есть возможность, мы садимся, нет — нет. Все команды сейчас так играют, я не видел клуб, играющий постоянно в атаке. Весь чемпионат они играют гибко. Ничего удивительного нет. То, что чего-то не хватает, я повторюсь, ребята потихонечку войдут в ритм и режим. Они понимают, что все зависит от них. Будут вливаться молодые ребята, есть хорошие пацаны.