«Лада» вернулась в зону плей-офф, «Металлург» избавился от форварда. Итоги дня в КХЛ

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 32 матча. «Лада» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 29 очков после 30 игр. После этой победы тольяттинцы вытеснили из зоны плей-офф «Авангард», тогда как «драконы» не смогли добыть пятую победу подряд.