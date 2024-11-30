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«Лада» вернулась в зону плей-офф, «Металлург» избавился от форварда. Итоги дня в КХЛ

Александр Смолин оформил первый шат-аут, а «Куньлунь» пропустил победный гол в самой концовке третьего периода.

Источник: ХК «Лада»

29 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 13, 29.11.2024, 17:00
Металлург Мг
2
Барыс
0

«Металлург» всухую обыграл «Барыс», у казахстанцев четвёртое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

За магнитогорскую команду забили Владислав Ерёменко и Александр Петунин. Первый в карьере матч «на ноль» в КХЛ провёл голкипер хозяев Александр Смолин.

Для команды из Астаны это четвёртое поражение подряд. Ранее казахстанцы уступили «Сибири», «Авангарду» и «Амуру». Отметим, что трижды в последних четырёх встречах «Барыс» проиграл всухую.

«Металлург» на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» — там же на 11-й строчке.

Нападающий Данил Башкиров перешёл из «Металлурга» в «Авангард»

В результате обмена с «Металлургом» состав «Авангарда» пополнил 23-летний нападающий Данил Башкиров. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов». Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.

Башкиров присоединился к «Металлургу» в межсезонье 2024 года в статусе ограниченно свободного агента. За уральский клуб нападающий провёл 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+3». До «Металлурга» форвард защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева».

«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьёзную долгую работу, которая принесёт пользу “Авангарду” в этом сезоне», — заявил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 13, 29.11.2024, 19:30
Куньлунь РС
1
Лада
2

«Лада» одолела «Куньлунь», прервав серию побед пекинской команды

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Лада» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

За «Ладу» забили Алексей Ожгихин, Егор Черников. Единственную шайбу в составе «Куньлуня» забросил Иэн Маккошен.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 32 матча. «Лада» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 29 очков после 30 игр. После этой победы тольяттинцы вытеснили из зоны плей-офф «Авангард», тогда как «драконы» не смогли добыть пятую победу подряд.

Егор Торишный

Лада
Металлург Мг
Куньлунь РС
Барыс
КХЛ: таблица и календарь