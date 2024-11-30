«Лада» вернулась в зону плей-офф, «Металлург» избавился от форварда. Итоги дня в КХЛ

29 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.
«Металлург» всухую обыграл «Барыс», у казахстанцев четвёртое поражение подряд
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
За магнитогорскую команду забили Владислав Ерёменко и Александр Петунин. Первый в карьере матч «на ноль» в КХЛ провёл голкипер хозяев Александр Смолин.
Для команды из Астаны это четвёртое поражение подряд. Ранее казахстанцы уступили «Сибири», «Авангарду» и «Амуру». Отметим, что трижды в последних четырёх встречах «Барыс» проиграл всухую.
«Металлург» на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» — там же на 11-й строчке.
Нападающий Данил Башкиров перешёл из «Металлурга» в «Авангард»
В результате обмена с «Металлургом» состав «Авангарда» пополнил 23-летний нападающий Данил Башкиров. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов». Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.
Башкиров присоединился к «Металлургу» в межсезонье 2024 года в статусе ограниченно свободного агента. За уральский клуб нападающий провёл 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+3». До «Металлурга» форвард защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева».
«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьёзную долгую работу, которая принесёт пользу “Авангарду” в этом сезоне», — заявил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.
«Лада» одолела «Куньлунь», прервав серию побед пекинской команды
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Лада» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
За «Ладу» забили Алексей Ожгихин, Егор Черников. Единственную шайбу в составе «Куньлуня» забросил Иэн Маккошен.
«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 32 матча. «Лада» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 29 очков после 30 игр. После этой победы тольяттинцы вытеснили из зоны плей-офф «Авангард», тогда как «драконы» не смогли добыть пятую победу подряд.
Егор Торишный