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«Адмирал» одержал третью победу подряд, одолев дома «Сочи»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал «Сочи».

Источник: Чемпионат.com

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода Георгий Солянников с передач Никиты Сошникова и Аркадия Шестакова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Джесси Грэм с передачи Александра Хохлачёва восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода Даниил Гутик вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.

На 32-й секунде третьего игрового отрезка Сергей Попов с передачи Амира Гараева сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Сергей Попов вывел гостей вперёд, оформив дубль. Через минуту Степан Старков вновь сделал счёт равным. За 2 минуты и 12 секунд до конца периода Георгий Солянников забросил четвёртую шайбу хозяев в матче.

Адмирал
4:3
1:1, 1:0, 2:2
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
30.11.2024, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5445 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Сергей Зубов
Вратари
Андрей Мишуров
Евгений Волохин
1-й период
04:43
Георгий Солянников
(Никита Сошников, Аркадий Шестаков)
18:20
Марио Грман
19:03
Джесси Грэм
2-й период
29:23
Даниил Гутик
37:06
Василий Мачулин
3-й период
40:00
Марио Грман
40:00
Артур Тянулин
40:32
Сергей Попов
(Амир Гараев)
53:48
Либор Шулак
55:24
Сергей Попов
(Илья Федотов, Данил Мокрушев)
55:31
Степан Старков
57:50
Георгий Солянников
(Александр Шевченко)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Сочи
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