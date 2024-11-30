«Адмирал» одержал третью победу подряд, одолев дома «Сочи»

На 32-й секунде третьего игрового отрезка Сергей Попов с передачи Амира Гараева сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Сергей Попов вывел гостей вперёд, оформив дубль. Через минуту Степан Старков вновь сделал счёт равным. За 2 минуты и 12 секунд до конца периода Георгий Солянников забросил четвёртую шайбу хозяев в матче.