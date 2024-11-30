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«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Дубль Ливо помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Спартак» в матче КХЛ.

Источник: https://vk.com/hcsalavat

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Уфе, закончилась победой хозяев со счетом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0). У победителей шайбы забросили Джошуа Ливо (24-я и 45-я минуты), Денис Ян (29), Владислав Ефремов (31) и Александр Шаров (57). Гол гостей на счету Вениамина Королева (4).

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и с 42 очками поднялся на второе место в таблице Восточной конференции. «Спартак» (44 очка) потерпел третье поражение кряду и идет вторым на Западе.

В следующем матче уфимская команда 2 декабря примет челябинский «Трактор», а москвичи в тот же день нанесут визит екатеринбургскому «Автомобилисту».

Салават Юлаев
5:1
0:1, 3:0, 2:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
30.11.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Алексей Жамнов
Вратари
Александр Самонов
Дмитрий Николаев
1-й период
03:35
Вениамин Королев
2-й период
21:14
Нэйтан Тодд
23:20
Джош Ливо
(Нэйтан Тодд, Данил Алалыкин)
28:13
Денис Ян
(Джош Ливо, Сергей Варлов)
30:20
Владислав Ефремов
(Артем Набиев, Егор Сучков)
34:51
Егор Савиков
3-й период
44:17
Джош Ливо
52:01
Михал Чайковски
55:23
Андрей Локтионов
56:14
Александр Шаров
(Ярослав Цулыгин, Артем Пименов)
56:51
Александр Беляев
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Спартак
КХЛ: таблица и календарь