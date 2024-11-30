«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Уфе, закончилась победой хозяев со счетом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0). У победителей шайбы забросили Джошуа Ливо (24-я и 45-я минуты), Денис Ян (29), Владислав Ефремов (31) и Александр Шаров (57). Гол гостей на счету Вениамина Королева (4).