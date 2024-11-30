«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Уфе, закончилась победой хозяев со счетом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0). У победителей шайбы забросили Джошуа Ливо (24-я и 45-я минуты), Денис Ян (29), Владислав Ефремов (31) и Александр Шаров (57). Гол гостей на счету Вениамина Королева (4).
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и с 42 очками поднялся на второе место в таблице Восточной конференции. «Спартак» (44 очка) потерпел третье поражение кряду и идет вторым на Западе.
В следующем матче уфимская команда 2 декабря примет челябинский «Трактор», а москвичи в тот же день нанесут визит екатеринбургскому «Автомобилисту».