Названы лучшие игроки ноября в КХЛ

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Никита Хоружев стал лучшим новичком месяца впервые в карьере, он записал в свой актив 4 (3+1) очка в 11 матчах с показателем полезности «+2». В матче с «Салаватом Юлаевым» (4:2) Хоружев стал автором победной шайбы. На его счету также два силовых приема, семь блокированных бросков, четыре отбора шайбы и четыре перехвата.