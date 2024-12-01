Названы лучшие игроки ноября в КХЛ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Иван Просветов, защитник челябинского «Трактора» Сергей Телегин и нападающий петербургского СКА Марат Хайруллин признаны лучшими игроками ноября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Просветов признан лучшим вратарем месяца впервые в карьере. Он одержал пять побед в семи матчах с коэффициентом надежности 1,32. Всего по воротам Просветова было нанесено 194 броска, из которых он отразил 95,35%. В матчах с «Локомотивом» (2:0), «Ак Барсом» (3:0) и московским «Динамо» (1:0) Просветов сыграл на ноль.
Телегин назван лучшим защитником также впервые в карьере. Он набрал 6 (1 гол + 5 передач) очков в 10 матчах месяца. Телегин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+9». На его счету 19 силовых приемов, 21 блокированный бросок, три отбора шайбы и три перехвата.
Хайруллин во второй раз в карьере признан лучшим нападающим месяца, на его счету 14 очков (7+7) в девяти матчах, в том числе хет-трик в матче с хабаровским «Амуром» (7:5).
Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Никита Хоружев стал лучшим новичком месяца впервые в карьере, он записал в свой актив 4 (3+1) очка в 11 матчах с показателем полезности «+2». В матче с «Салаватом Юлаевым» (4:2) Хоружев стал автором победной шайбы. На его счету также два силовых приема, семь блокированных бросков, четыре отбора шайбы и четыре перехвата.