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«Северсталь» нанесла поражение «Авангарду» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» нанесла поражение омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в воскресенье в Омске, закончиласьт победой гостей со счетом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0). У победителей шайбы забросили Иоаннис Калдис (13-я минута), Данил Аймурзин (48), Михаил Ильин (55) и Никита Коростелев (60). В составе хозяев отличились Эмиль Галимов (5) и Наиль Якупов (12).

«Северсталь» с 36 очками идет на шестой позиции в таблице Западной конференции, «Авангард» (28 очков) занимает девятое место на Востоке. В следующем матче омская команда 4 декабря примет «Сочи», «Северсталь» днем ранее нанесет визит тольяттинской «Ладе».

Авангард
2:4
2:1, 0:0, 0:3
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
1.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Сергей Звягин
Андрей Козырев
Вратари
Никита Серебряков
(Никита Серебряков)
Константин Шостак
1-й период
00:30
Марк Барберио
04:04
Владимир Грудинин
04:17
Эмиль Галимов
(Николай Прохоркин, Михаил Гуляев)
11:11
Наиль Якупов
(Николай Прохоркин, Иван Игумнов)
12:11
Янни Калдис
(Тимофей Давыдов, Никита Коростелев)
15:40
Дамир Шарипзянов
16:46
Рид Буше
3-й период
47:28
Данил Аймурзин
(Марк Барберио, Михаил Ильин)
54:46
Михаил Ильин
(Кирилл Пилипенко)
59:51
Никита Коростелев
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь