«Северсталь» нанесла поражение «Авангарду» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Омске, закончиласьт победой гостей со счетом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0). У победителей шайбы забросили Иоаннис Калдис (13-я минута), Данил Аймурзин (48), Михаил Ильин (55) и Никита Коростелев (60). В составе хозяев отличились Эмиль Галимов (5) и Наиль Якупов (12).