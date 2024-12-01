Четыремя забитыми шайбами окончился матч «Барыса» в КХЛ

Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Единственную шайбу у «Барыса» забил Антон Бурдасов.
ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции, а «Барыс», имея в активе 21 балл, располагается на предпоследней, 11-й строчке «Востока».
Астанчане к этой игре подходят на серии из четырех поражений подряд («Амур» 0:3, «Авангард» 2:3 ОТ, «Сибирь» 0:2, «Металлург» 0:2).
В лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.
После этого матча «Барыс» примет на своем льду московский «Спартак» 4 декабря, после чего снова отправится на выезд.