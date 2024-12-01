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Четыремя забитыми шайбами окончился матч «Барыса» в КХЛ

Сегодня, 1 декабря, столичный «Барыс» сыграл против московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Единственную шайбу у «Барыса» забил Антон Бурдасов.

ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции, а «Барыс», имея в активе 21 балл, располагается на предпоследней, 11-й строчке «Востока».

Астанчане к этой игре подходят на серии из четырех поражений подряд («Амур» 0:3, «Авангард» 2:3 ОТ, «Сибирь» 0:2, «Металлург» 0:2).

В лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.

После этого матча «Барыс» примет на своем льду московский «Спартак» 4 декабря, после чего снова отправится на выезд.

ЦСКА
3:1
1:0, 0:0, 2:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
1.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Галым Мамбеталиев
Вратари
Иван Просветов
Никита Бояркин
1-й период
02:11
Тамирлан Гайтамиров
10:47
Максим Мамин
(Егор Афанасьев, Руслан Исхаков)
14:19
Руслан Оспанов
3-й период
40:21
Егор Фатеев
(Максим Мамин, Никита Охотюк)
55:39
Антон Бурдасов
(Алихан Асетов, Алихан Омирбеков)
57:47
Константин Окулов
(Иван Дроздов, Владислав Каменев)
Статистика
0
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Барыс
КХЛ: таблица и календарь