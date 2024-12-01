За «Куньлунь» забили Иэн Маккошен, Люк Локхарт, Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв. В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Максим Джиошвили, Артём Михеев, Дмитрий Рашевский, Макс Комтуа.
«Динамо» вырвало победу у «Куньлуня» в овертайме
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь Ред Стар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Динамо» одержало победу со счётом 4:5 (2:0, 2:3, 0:1, 1:0) в овертайме.
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
1.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи
Главные тренеры
Михаил Кравец
Алексей Кудашов
Вратари
Джереми Смит
(Джереми Смит)
Максим Моторыгин
1-й период
08:56
Спенсер Фу
11:02
Максим Джиошвили
(Максим Комтуа, Игорь Ожиганов)
15:57
Артем Михеев
(Дмитрий Рашевский)
2-й период
21:33
Иан Маккошен
(Ян Дрозг, Рурк Шартье)
25:25
Дмитрий Рашевский
(Максим Комтуа, Кирилл Адамчук)
26:10
Колин Кэмпбелл
28:38
Джозеф Душак
28:38
Артем Швец-Роговой
28:50
Кирилл Адамчук
29:43
Лукас Локхарт
(Юрий Паутов, Томаш Юрчо)
31:15
Максим Комтуа
(Артем Михеев)
35:23
Ян Дрозг
(Джозеф Душак, Дэнни О`Риган)
39:04
Дмитрий Рашевский
3-й период
45:06
Артем Сергеев
50:43
Кирилл Готовец
58:26
Томаш Юрчо
58:26
Дмитрий Рашевский
59:56
Ярослав Лихачев
(Джозеф Душак, Дэнни О`Риган)
Овертайм
64:16
Джордан Уил
(Никита Гусев)
Статистика
8
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит