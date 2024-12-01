Тренер «Барыса» назвал причину пятого подряд поражения клуба в КХЛ

«Давали игрокам восстановиться, но с самого начала было видно, что не хватает мобильности, концентрации. Концентрация теряется из-за того, что идет накопление, наложение усталости. Стараемся где-то вводить кто есть свежий, молодых ребят, но они пока только входят в этот режим. Сегодня мы пропускали голы… Можно сказать, два гола из-за своих ошибок. Где-то неправильно сыграли. Могли потерпеть, но хотели отыграться — получили контратаку, третий гол», — отметил Мамбеталиев.