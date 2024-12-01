Тренер «Барыса» назвал причину пятого подряд поражения клуба в КХЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
«Давали игрокам восстановиться, но с самого начала было видно, что не хватает мобильности, концентрации. Концентрация теряется из-за того, что идет накопление, наложение усталости. Стараемся где-то вводить кто есть свежий, молодых ребят, но они пока только входят в этот режим. Сегодня мы пропускали голы… Можно сказать, два гола из-за своих ошибок. Где-то неправильно сыграли. Могли потерпеть, но хотели отыграться — получили контратаку, третий гол», — отметил Мамбеталиев.
ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции, а «Барыс», имея в активе 21 балл, располагается на предпоследней, 11-й строчке «Востока».
Астанчане к этой игре подошли на серии из четырех поражений подряд («Амур» 0:3, «Авангард» 2:3 ОТ, «Сибирь» 0:2, «Металлург» 0:2).
После этого матча «Барыс» примет на своем льду московский «Спартак» 4 декабря, после чего снова отправится на выезд.