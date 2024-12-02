«Северсталь» раскатала «Авангард», яркий камбэк «Куньлуня». Итоги дня в КХЛ

«Начали осторожничать при 2:0, а надо было дальше навязывать свою игру. В принципе, у нас были хорошие моменты, отрезки, а после первой пропущенной начали чуть откатываться», — сказал после игры Наиль Якупов. Якупов забил второй гол «Авангарда» лишь четвёртым броском своей команды, а потом на льду была лишь «Северсталь». Команда Андрея Козырева провела почти 20 минут в зоне атаки и нанесла 42 броска против 15 у омичей. Никита Серебряков бился, но не мог спасти команду в одиночку. У Ги Буше впереди много работы.