«Северсталь» раскатала «Авангард», яркий камбэк «Куньлуня». Итоги дня в КХЛ

1 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги игр.
«Начали осторожничать при 2:0, а надо было дальше навязывать свою игру. В принципе, у нас были хорошие моменты, отрезки, а после первой пропущенной начали чуть откатываться», — сказал после игры Наиль Якупов. Якупов забил второй гол «Авангарда» лишь четвёртым броском своей команды, а потом на льду была лишь «Северсталь». Команда Андрея Козырева провела почти 20 минут в зоне атаки и нанесла 42 броска против 15 у омичей. Никита Серебряков бился, но не мог спасти команду в одиночку. У Ги Буше впереди много работы.
Ещё одна команда еле перевалила за 10 бросков сегодня. «Барыс» выиграл несколько матчей благодаря плотной защите и классной игре вратарей, но для постоянного результата надо что-то было показывать и в чужой зоне — сегодня «что-то» смог только Антон Бурдасов. ЦСКА безраздельно владел инициативой и лишь на пару минут позволил сопернику приблизиться к себе.
Самый интересный матч состоялся в Мытищах, где «Динамо» благодаря десанту болельщиков играло почти как дома. Москвичи провели мощный первый период, повели 2:0 и трижды имели преимущество в две шайбы. В третьем периоде «Куньлунь» резко прибавил, и прижавшееся к воротам «Динамо» долгое время спасал только Максим Моторыгин — однако за четыре секунды до сирены Ярослав Лихачёв забросил свою первую шайбу за «Куньлунь». В овертайме, впрочем, лидеры «Динамо» принесли своей команде очередную победу.