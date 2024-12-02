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Шестой в сезоне шатаут помог «Локомотиву» победить «Адмирал» в матче КХЛ

«Локомотив» победил «Адмирал» в матче КХЛ, Исаев оформил шестой в сезоне шатаут.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» переиграл на выезде владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла во Владивостоке в понедельник и завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. У победителей отличились Денис Алексеев (25-я минута), Даниил Бут (42) и Александр Радулов (58).

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев оформил шестой шатаут в сезоне и вышел в лидеры лиги по данному показателю. Он отразил 19 бросков соперника. Всего у Исаева теперь 23 сухих матча в КХЛ.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 14, 2.12.2024, 12:00
Амур
2
Сочи
1

В другом матче дня хабаровский «Амур» победил дома «Сочи» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). У хозяев отличились Кэмерон Ли (5) и Кирилл Слепец (58), у сочинцев свою первую шайбу за клуб забросил Александр Хохлачев (40), который ранее в нынешнем сезоне играл за «Амур».

«Локомотив» одержал вторую победу подряд после двух поражений, набрал 56 очков и продолжает лидировать в таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» потерпел третье поражение подряд и 20-е в сезоне, черноморская команда занимает последнюю, 11-ю строчку на Западе (25 очков). «Амур» набрал 17 очков и остается последним, 12-м на Востоке, а «Адмирал» прервал трехматчевую победную серию и располагается на шестой позиции (35 очков).

Адмирал
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
2.12.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5001 зритель
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Игорь Никитин
Вратари
Василий Демченко
Даниил Исаев
1-й период
08:44
Мартин Гернат
2-й период
24:48
Денис Алексеев
(Даниил Бут)
29:51
Даниил Гутик
3-й период
41:34
Даниил Бут
(Никита Кирьянов, Денис Алексеев)
45:11
Либор Шулак
50:40
Командный штраф
57:40
Александр Радулов
(Степан Никулин)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Локомотив
Амур
Сочи
КХЛ: таблица и календарь