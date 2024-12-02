Шестой в сезоне шатаут помог «Локомотиву» победить «Адмирал» в матче КХЛ

«Локомотив» одержал вторую победу подряд после двух поражений, набрал 56 очков и продолжает лидировать в таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» потерпел третье поражение подряд и 20-е в сезоне, черноморская команда занимает последнюю, 11-ю строчку на Западе (25 очков). «Амур» набрал 17 очков и остается последним, 12-м на Востоке, а «Адмирал» прервал трехматчевую победную серию и располагается на шестой позиции (35 очков).