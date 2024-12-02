Шестой в сезоне шатаут помог «Локомотиву» победить «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» переиграл на выезде владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча прошла во Владивостоке в понедельник и завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. У победителей отличились Денис Алексеев (25-я минута), Даниил Бут (42) и Александр Радулов (58).
Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев оформил шестой шатаут в сезоне и вышел в лидеры лиги по данному показателю. Он отразил 19 бросков соперника. Всего у Исаева теперь 23 сухих матча в КХЛ.
В другом матче дня хабаровский «Амур» победил дома «Сочи» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). У хозяев отличились Кэмерон Ли (5) и Кирилл Слепец (58), у сочинцев свою первую шайбу за клуб забросил Александр Хохлачев (40), который ранее в нынешнем сезоне играл за «Амур».
«Локомотив» одержал вторую победу подряд после двух поражений, набрал 56 очков и продолжает лидировать в таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» потерпел третье поражение подряд и 20-е в сезоне, черноморская команда занимает последнюю, 11-ю строчку на Западе (25 очков). «Амур» набрал 17 очков и остается последним, 12-м на Востоке, а «Адмирал» прервал трехматчевую победную серию и располагается на шестой позиции (35 очков).