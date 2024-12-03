«Автомобилист» отыграл три шайбы, но уступил «Спартаку» по буллитам

По ходу игры «шоферы» смогли отыграть три шайбы.
Первые две шайбы в игре забил «Спартак», хозяева смогли отыграть одну шайбу — ее провел Стефан Да Коста. Но затем «Автомобилист» пропустил еще две шайбы и по итогам двух периодов уступал 1:4.
В третьем периоде «Автомобилист» сумел отыграться. Шайбы забили Брукс Мэйсек, Максим Осипов и Андрей Обидин. Но в серии буллитов «шоферы» уступили и проиграли в игре.
На данный момент «Автомобилист» занимает третье место в Восточной конференции, имея в своем активе 42 очка. Следующую игру «шоферы» проведут в Челябинске против «Трактора». Матч состоится 5 декабря.
«МК-Урал» ранее писал, что ХК «Автомобилист» до 31 мая 2025 года заключил контракт с нападающим Никитой Шашковым. Ранее форвард выступал за ХК «Сибирь» из Новосибирска.
В 237 матчах КХ забил 25 шайб и отдал 32 передачи. Является бронзовым призёром юниорского чемпионата мира 2017 года и молодёжного чемпионата мира 2019 года.