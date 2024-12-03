«Автомобилист» начал камбэк с яркой драки, Шипачёв вновь сотворил шедевр. Итоги дня в КХЛ

Весёлый второй период вместил в себя пять заброшенных шайб. Сначала Андреофф сравнял счёт в большинстве, но минчане ответили на это двумя своими голами. Отметим очередной шедевр Вадима Шипачёва, который выдал пас-конфетку на Вадима Мороза. На этом матч для Дениса Костина был окончен, но и вышедший ему на смену Красоткин «сухим» не остался. Едва Тревор Мёрфи сумел сократить отставание в счёте, как последовала шайба Пинчука. В третьем периоде «зубры» стали играть по счёту, сами больше не забивали и пропустили лишь раз, в самой концовке встречи от Андреоффа, который в последнее время стал стрелять исключительно дублями.