Майк Кинэн: Негативной реакции в Канаде на мою предстоящую поездку в Россию я не видел

— Как только мы приехали в Россию, то я сразу сказал Майку Пелино об одной обязательной вещи. Она очень важна для любого иностранного специалиста, отправившегося работать в КХЛ или куда-то за границу. Ты должен понимать, а не тебя. В данном случае имею в виду культуру новой страны, менталитет ее жителей, контекст, в котором работаешь, лигу, особенности судейства, размер площадок. Например, когда только приехал в Магнитогорск, то там арена была на 4 м шире, чем в Северной Америке. Игра в таких условиях имеет свою специфику. Мой совет для тренеров, отправляющихся в КХЛ, будет простым — постарайтесь заранее узнать как можно больше информации о всевозможных нюансах, деталях, людях.