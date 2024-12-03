Вышвырнули наследие в мусорное ведро! Российский топ-клуб продолжает чистку — расстались и с местной легендой

А что до Курьянова, то Омск теряет не только небезразличного человека, но и классного тренера по большинству. Одного из лучших тренеров лиги в этой узкой специализации. А все потому, что на Антона в один момент взвалили менеджерские функции, то и вовсе судьбу клуба. Эту ношу он объективно не вынес, но это не значит, что как тренер он не нужен «Авангарду». Однако Звягин — человек Курьянова, они плыли в одной лодке. И в этой же лодке по Иртышу уплывают из города…