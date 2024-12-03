Вышвырнули наследие в мусорное ведро! Российский топ-клуб продолжает чистку — расстались и с местной легендой

27 ноября. «Авангард» объявляет о назначении главным тренером Ги Буше. Сергей Звягин становится и. о. главного тренера до приезда канадца.
3 декабря. «Авангард» объявляет о расторжении контрактов с Сергеем Звягиным и Антоном Курьяновым.
Казалось бы, мы совсем недавно ругали омских менеджеров за то, что они спешно возвращали игроков, от которых сами же отказывались полгода назад. Однако новое руководство «ястребов» переплюнуло предшественников. Решение дать Звягину еще какое-то время порулить командой, не прожило и неделю.
Сама по себе идея доверить Звягину «посторожить» команду до приезда «настоящего» главного тренера была абсурдна. Ни сам Сергей не мог быть мотивирован, ни игроки, которые уже не воспринимали этого специалиста. Как итог — очередные два поражения, еще больше усугубившие положение омичей.
Евгений Кожевников, а толком нет сомнений что это его инициатива, метет по-новому. Да так, что не остается ни крошки ни пылинки от былого руководства. Помните гимн-песню, где есть строчки «…былую славку вернул Крылов»? Забудьте. От наследия Крылова-Хартли в Омске остался разве что стадион. Спасибо, что и его не тронули.
Если судить по гамбургскому счету, то расставание со Звягиным и Курьяновым выглядят логично. Первый получил уникальный шанс вырасти из тренера вратарей в главные тренеры. Не воспользовался, не потянул. Второго Крылов и вовсе оставил главным на хозяйстве, чуть ли не своим преемником. И то, что Курьянов уходит вместе со Звягиным — главная трагедия этого сезона для «Авангарда» и его болельщиков.
Звягин тоже мог быть неплохим тренером-переводчиком для Ги Буше. Канадец едет в Омск со своим ассистентом-соотечественником, но в штабе необходим человек, знающий и русский, и английский язык. Уже бывший главный тренер «ястребов» подходил на эту роль, но только до того, как вступил в новую для себя должность. Делать шанс назад после того, как ему не удалось построить коллектив, это утопия.
А что до Курьянова, то Омск теряет не только небезразличного человека, но и классного тренера по большинству. Одного из лучших тренеров лиги в этой узкой специализации. А все потому, что на Антона в один момент взвалили менеджерские функции, то и вовсе судьбу клуба. Эту ношу он объективно не вынес, но это не значит, что как тренер он не нужен «Авангарду». Однако Звягин — человек Курьянова, они плыли в одной лодке. И в этой же лодке по Иртышу уплывают из города…
Есть устойчивое ощущение, что вместе с водой новый босс «Авангарда» выплескивает младенца. Впрочем, многое будет зависеть от того, есть ли у господина Кожевникова свой план. А главное, есть ли люди, готовые реализовывать его в долгую. Ведь если сам Кожевников видит для себя работу в «Авангарде» как перевалочный этап в карьере топ-менеджера «Газпромнефти», то и сотрудники его будут сплошь временщики.
До приезда Буше, который должен случиться в середине декабря, замещать его будет Андрей Подконицки — словак, который у себя на родине был главным тренером, а в Омске работал исключительно ассистентом. Он неплохо знает как русский, так и английский, так что вполне вероятно останется и в штабе Буше. Но помимо этой позиции «Авангарду» нужен генеральный менеджер. На эту должность сватают директора клубной академии Кирилла Алексеева. Считается, что именно он формально вел переговоры с Буше, с которым когда-то пересекался в юниорских канадских лигах.
Чемпионство 2021 года не только подарило Омску счастье, но и оставило свой шлейф. Этот титул «доили» буквально до последнего. Как с точки зрения пиара, так и в плане кадров. Сначала пытались слепить главного тренера из Дмитрия Рябыкина, потом из Сергея Звягина. Оба — ученики Боба Хартли, его бывшие помощники. А когда Михаил Кравец пытался отступить от хоккея Хартли, даже игроки выражали недовольство. Мол, мы же Кубок Гагарина выигрывали другим стилем!
Разрубить эту пуповину нужно было. Возможно и раньше. Вот только после того, как в Омске расстались со славным прошлым, необходимо предложить хоть какое-то настоящее, а лучше — сразу будущее. Ведь просто назначив тренера-канадца и потратив круглую сумму на импульсивные покупки, в историю подобно Крылову себя не вписать. Нужно что-то большее. У прошлого бигбосса это был стадион и чемпионство. Строительство еще одной арены Кожевникову не светит. А Кубок Гагарина?
Дмитрий Ерыкалов