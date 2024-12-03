У ЦСКА в ноябре лучшее меньшинство и наименьший показатель пропущенных шайб за игру

Подопечные Ильи Воробьёва имеют показатель в 96,2%. На второй строчке — «Ак Барс» (93,1%), на третьей — «Авангард» (90%). Всего же в сезоне армейцы занимают второе место по данному показателю (85,7%), уступая только казанскому клубу (87,2%).